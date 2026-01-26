Arsenal vs Kairat Almaty Pronóstico y Apuestas Champions League | 28/01/26

+

Mejores apuestas Arsenal vs Kairat Almaty

Hándicap 0-2: Arsenal gana con hándicap -2 ⭐ @ 1.47 en Betano

Más/menos: Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.52 en Betano

Eberechi Eze marca en cualquier momento ⭐ @ 2.47 en Betano

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Arsenal 5-0 Kairat Almaty

Arsenal 5-0 Kairat Almaty Predicción de goleadores: Arsenal: Eberechi Eze, Noni Madueke, Viktor Gyokeres x2, Gabriel Martinelli

El Arsenal llega a este partido tras una decepcionante derrota en casa ante el Manchester United en la Premier League el domingo. Este resultado marcó la primera vez que el club perdió en su estadio en todas las competiciones esta temporada. Cabe destacar que el rendimiento del equipo estuvo por debajo del estándar requerido para luchar por el título.

A pesar de este revés, los hombres de Mikel Arteta siguen en la cima de la tabla de la liga, aunque su ventaja se ha reducido a cuatro puntos. Afortunadamente, los del norte de Londres pueden centrar su atención en la Champions League, una competición en la que siguen invictos tanto en casa como fuera.

Con un récord perfecto de 21 puntos en siete partidos, el Arsenal ya se ha clasificado para los octavos de final de la competición. En este último partido de la fase de liga, los Gunners competirán con el Bayern Múnich por el primer puesto.

El Kairat Almaty ocupa actualmente el puesto 36. Ganaron la Premier League de Kazajistán por un margen de dos puntos en octubre. Sin embargo, desde entonces solo han participado en partidos europeos y amistosos para mantener la forma.

En consecuencia, sus actuaciones en la competición han sido pobres. Deben viajar al norte de Londres, donde sus aficionados esperan una reacción a su derrota del fin de semana.

Alineaciones Probables Arsenal vs Kairat Almaty

Posible alineación del Arsenal:

Kepa, White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly, Norgaard, Eze, Havertz, Madueke, Martinelli, Gyokeres.

Posible alineación del Kairat Almaty:

Anarbekov, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado Mata, Glazer, Kasabulat, Mrynskiy, Jorginho, Gromyko, Edmilson Santos.

Las mejores apuestas Arsenal vs Kairat Almaty

1er Pronóstico Arsenal vs Kairat Almaty: Hándicap 0-2: Arsenal gana con hándicap -2 @ 1.47 en Betano

El equipo local estará enfadado después de su primera derrota en el Emirates Stadium el fin de semana. No hay duda de que Arteta esperará actuaciones destacadas del equipo que ponga en el campo el miércoles por la noche. Es una oportunidad para que los jugadores se destaquen para el resto de la temporada.

Como resultado, los Gunners podrían jugar con fuerza en este enfrentamiento. Vale la pena señalar que los del norte de Londres llevaban una racha de 12 partidos sin perder en todas las competiciones antes del resultado del fin de semana. Además, siguen siendo el único equipo que presume de un récord del 100% en la UCL.

Mientras tanto, los hombres de Rafael Urazbakhtin aún no han ganado un partido en esta competición, perdiendo seis de sus siete encuentros. Su único punto de la campaña llegó en un empate sin goles con el Pafos.

Tras perder los tres partidos fuera de casa en esta competición y con su última victoria en octubre en todas las competiciones, el Kairat enfrenta un desafío extremadamente difícil.

2ºPronóstico Arsenal vs Kairat Almaty: Más/menos: Más de 3.5 goles @ 1.52 en Betano

Aunque el Arsenal ha enfrentado críticas por una supuesta falta de creatividad en el último tercio, han sido prolíficos en la Champions League. Han marcado 20 goles en siete partidos, empatados con el Bayern y el PSG como máximos goleadores. Actualmente, los Gunners promedian tres goles por partido en casa en esta competición.

El Arsenal ha marcado exactamente tres goles en cada uno de sus últimos cuatro partidos de la Champions League. Cinco de sus siete partidos tuvieron más de dos goles. Mientras tanto, los visitantes concedieron 19 goles en siete partidos, lo que equivale a un promedio de 2.71 goles por partido.

Esta vulnerabilidad defensiva destaca aún más por los nueve goles que permitieron durante sus tres partidos fuera de casa. Al igual que el Arsenal, cinco de los siete partidos del Kairat han presentado más de dos goles. Dadas estas cifras, pronosticamos que habrá más de 3.5 goles totales en las apuestas Arsenal vs Kairat Almaty.

3er Pronóstico Arsenal vs Kairat Almaty: Eberechi Eze marca en cualquier momento @ 2.47 en Betano

Desde que anotó un hat-trick en el derbi del norte de Londres, el tiempo de juego de Eberechi Eze ha sido limitado. Arteta opta por utilizar a Martin Ødegaard en el rol de mediocampista ofensivo en lugar de Eze, dejando al exjugador del Crystal Palace en el banquillo.

Sin embargo, con la plaza asegurada en la próxima ronda de esta competición, el entrenador seguramente optará por una alineación completamente diferente. Puede que Eze esté en el once titular, lo cual es una oportunidad para que demuestre sus habilidades una vez más.

Solo fue titular en uno de los últimos 10 partidos del Arsenal en todas las competiciones, por lo que tiene algo que demostrar este miércoles. Dada la forma inconsistente reciente de Ødegaard, una actuación sólida podría ayudar a Eze a obtener un papel más regular durante la etapa final de la temporada de la Premier League.

Se anticipa que estará muy enfocado en anotar y crear oportunidades para sus compañeros de equipo. Por eso, podrías respaldar a Eze como goleador en las apuestas Arsenal vs Kairat Almaty.