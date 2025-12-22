Arsenal vs Crystal Palace Pronóstico y Apuestas EFL Cup | 23/12/25

+

Mejores apuestas Arsenal vs Crystal Palace

Arsenal/Arsenal (Descanso/Final) ⭐ @ 2.18 en Betano

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.95 en Betano

Eberechi Eze marca en cualquier momento ⭐ @ 3.05 en Betano

Predicción de marcador: Arsenal 3-0 Crystal Palace

Predicción de goleadores: Arsenal: Jesús, Madueke, Eze

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Arsenal y Crystal Palace se enfrentan el martes por la noche en un fascinante derbi londinense por un puesto en las semifinales de la Copa de la Liga. Los Gunners están en buena posición para estar entre los últimos cuatro, tras lograr una trabajada victoria en Everton el sábado por la noche.

Los hombres de Mikel Arteta estarán deseando competir por el trofeo en la Copa de la Liga esta semana. El Arsenal tiene un buen historial reciente contra el Palace, habiendo evitado la derrota en sus últimos 8 encuentros. De hecho, los Gunners solo han perdido contra el Palace tres veces en cualquier competición desde octubre de 1994.

Arteta podría decidir darle a Gabriel Jesús su primera titularidad desde que regresó de la lesión, mientras que jugadores como Eze, Madueke y Martinelli estarán ansiosos por jugar. El joven defensor Joshua Nichols, quien jugó contra Bolton al inicio del torneo, también podría estar en la alineación titular.

El entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha estado frustrado por el calendario reciente del equipo. La dificultad de jugar en competiciones europeas mientras también se participa en la Premier League está afectando a la plantilla. Su equipo de reserva solo pudo empatar con los modestos KuPS de Finlandia en la Conference League. Dos días después, su once titular fue derrotado 4-1 en Leeds.

El Palace ha concedido nueve goles en sus últimos tres partidos. Enfrentar a un equipo del Arsenal en excelente forma no es lo que necesitan actualmente.

Alineaciones Probables Arsenal vs Crystal Palace

Posible alineación del Arsenal:

Kepa, Lewis-Skelly, Nichols, Saliba, Calafiori, Norgaard, Eze, Merino, Madueke, Martinelli, Jesús

Posible alineación del Crystal Palace:

Benítez, Clyne, Richards, Guehi, Canvot, Wharton, Lerma, Pino, Sosa, Devenny, Uche

Las mejores apuestas Arsenal vs Crystal Palace

1er Pronóstico Arsenal vs Crystal Palace: Arsenal/Arsenal (Descanso/Final) @ 2.18 en Betano

El Arsenal ha marcado el primer gol en siete de sus últimos 8 encuentros con el Crystal Palace. Además, los Gunners han liderado al descanso en cuatro de sus cinco duelos más recientes. Como los Eagles están física y mentalmente cansados, es poco probable que priven a los Gunners de anotar durante mucho tiempo.

Además, los Eagles no estarán a plena potencia. Ismaila Sarr está en la Copa Africana de Naciones, mientras que Daniel Muñoz y Daichi Kamada están fuera por lesión. Glasner también tiene que gestionar cuidadosamente al delantero estrella Jean-Philippe Mateta, quien está jugando con un problema persistente en la rodilla.

Con Christantus Uche como su posible reemplazo, es poco probable que la defensa del Arsenal se vea amenazada. Apostar por el Arsenal (MITAD/FINAL) a una probabilidad de solo 43.48% es la selección de valor de este trío de apuestas Arsenal vs Crystal Palace.

2ºPronóstico Arsenal vs Crystal Palace: Más de 2.5 goles @ 1.95 en Betano

Cuatro de los últimos cinco encuentros entre estos equipos han tenido tres o más goles. En 2024/25, estos equipos se enfrentaron en la Copa de la Liga en la misma etapa, con el Arsenal asegurando la victoria en un partido que contó con cinco goles.

Dado que ambos equipos probablemente rotarán sus plantillas, puede haber una falta de organización defensiva. Esto hace que apostar en los mercados de más goles sea una elección inteligente.

Aunque los Gunners ganaron sus partidos en las rondas anteriores por un marcador de 2-0, la defensa cansada del Palace es increíblemente vulnerable. Los Eagles están en peligro de arruinar su buen inicio de temporada en la Premier League porque están tratando de jugar en múltiples competiciones con una plantilla pequeña.

3er Pronóstico Arsenal vs Crystal Palace: Eberechi Eze marca en cualquier momento @ 3.05 en Betano

Durante su periodo de cinco años con el Crystal Palace, Eberechi Eze anotó 34 goles en 147 apariciones. Es probable que el jugador de 27 años sea titular contra los Eagles el martes por la noche, ya que descansó contra el Everton.

Eze ha registrado seis contribuciones de gol en 15 partidos con el Arsenal hasta ahora. También ha registrado 0.83 xG en sus dos apariciones en la EFL Cup esta temporada. Según WhoScored, sus calificaciones promedio de partido han sido más altas (7.16) en esta competición que en cualquier otra.

Su estado de forma, sumado a la motivación de jugar contra sus antiguos compañeros de equipo, lo convierte en la elección evidente para marcar en cualquier momento en las apuestas Arsenal vs Crystal Palace.