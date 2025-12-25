Arsenal vs Brighton Pronóstico y Apuestas Premier League | 27/12/25

+

Mejores apuestas Arsenal vs Brighton

Arsenal mantendrá portería a cero ⭐ @ 2.10 en Betano

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.90 en Betano

Bukayo Saka anota o asiste ⭐@ 1.87 en Betano

Predicción de marcador: Arsenal 2-0 Brighton.

Predicción de goleadores: Arsenal: Victor Gyökeres, Bukayo Saka. Brighton: Danny Welbeck.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Arsenal vs Brighton son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional Betano para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Arsenal no ha sido tan peligroso en las últimas semanas como lo fue al principio de la temporada, pero sigue obteniendo resultados. Su victoria por penaltis ante el Crystal Palace en la Carabao Cup fue su tercera victoria ajustada consecutiva.

Solo han perdido una vez desde el inicio de septiembre. Los hombres de Mikel Arteta son favoritos por una razón, especialmente en casa en el Emirates.

En cuanto al Brighton, su forma ha sido drásticamente inconsistente. No han ganado en cuatro partidos después de empatar 0-0 con el Sunderland la última vez. Sin embargo, las Gaviotas solo han perdido dos de sus últimos ocho encuentros.

Ha pasado casi un mes desde su última victoria. El Arsenal confía en retrasar la espera para una nueva victoria visitante.

Alineaciones Probables Arsenal vs Brighton

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Ødegaard, Rice, Saka, Gyökeres, Martinelli.

Posible alineación del Brighton:

Verbruggen, Veltman, Dunk, Boscagli, Kadioglu, Ayari, Gómez, Kostoulas, Gruda, Mitoma, Rutter.

Las mejores apuestas Arsenal vs Brighton

1er Pronóstico Arsenal vs Brighton: Arsenal mantendrá portería a cero @ 2.10 en Betano

El Arsenal ha mantenido numerosas porterías a cero esta temporada en todas las competiciones. David Raya ha demostrado ser difícil de batir, mientras que la sólida defensa de los Gunners ha sido clave en su ascenso a la cima.

Algunas lesiones defensivas terminaron con su racha invicta este mes, pero aún conceden muy pocos goles. Mikel Arteta logró dar descanso a varios jugadores a mitad de semana mientras vencían al Crystal Palace, y no hay nuevas preocupaciones por lesiones.

Con tantos jugadores regresando, los londinenses podrían volver a su mejor forma. La reciente reincorporación de William Saliba fue un gran impulso, y la portería a cero contra el Everton fue bien recibida por los aficionados.

Fabián Hürzeler, por su parte, puede dar la bienvenida a Lewis Dunk y Diego Gómez de vuelta tras la suspensión. Aun así, Carlos Baleba está en la Copa Africana de Naciones.

En otros lugares, Danny Welbeck podría regresar para enfrentar a su antiguo club, y Jan Paul van Hecke también podría estar de vuelta. A pesar de estos refuerzos, los visitantes no han logrado marcar en sus últimos dos partidos. Esto hace probable una portería a cero para el equipo local.

2ºPronóstico Arsenal vs Brighton: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.90 en Betano

El Brighton ha tenido dificultades para encontrar portería esta temporada. Actualmente es noveno en la Premier League y solo han marcado más de dos veces en un partido en tres ocasiones. Además solo han anotado una vez en sus últimos tres encuentros.

Aunque el posible regreso de Welbeck podría ser un impulso, se espera que los Gunners mantengan a las Gaviotas a raya. El Arsenal ganó 2-0 cuando estos dos equipos se enfrentaron en un partido de copa en octubre, y el Brighton perdió tres de sus últimos cinco encuentros sin marcar.

Con los anfitriones ahora más estables y el Brighton teniendo dificultades frente a la portería, una victoria local sin goles en contra parece probable en las apuestas Arsenal vs Brighton.

3er Pronóstico Arsenal vs Brighton: Bukayo Saka anota o asiste @ 1.87 en Betano

Una razón clave para el éxito del Arsenal esta temporada es la contribución constante de goles y asistencias de numerosos jugadores. Han tenido 13 goleadores diferentes en todas las competiciones, y 15 han proporcionado asistencias. Esto sin duda complace a Arteta, dado que su equipo ha tenido problemas de profundidad en los últimos años.

Esta vez, incluso con contratiempos por lesiones, han logrado seguir adelante. Aun así, ningún jugador ha contribuido más que Bukayo Saka (11) esta temporada.

Es el máximo goleador conjunto del club y tiene cinco contribuciones de gol/asistencia en sus últimos siete partidos de liga. Su amenaza en las jugadas a balón parado sigue preocupando a los oponentes.

Aunque Victor Gyökeres, Leandro Trossard o Gabriel Martinelli también podrían tener un impacto, confiamos en Bukayo en las apuestas Arsenal vs Brighton.