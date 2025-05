Apuestas mejor jugador Mundial de Clubes 2025

Las apuestas mejor jugador Mundial de Clubes son uno de los pronósticos más populares en Argentina. Descubrí porqué y quiénes son los favoritos.

Favoritos a Mejor Jugador del Mundial de Clubes

¿Querés saber qué futbolista es favorito mejor jugador Mundial de Clubes? Las principales casas de pronósticos suelen incluir este mercado en su catálogo, ya que es uno de los que más interesan a los fanáticos del fútbol. Y, aunque aún no todas tienen las cuotas para este pronóstico en sus webs, te presentamos un listado de los principales candidatos Balón de Oro Mundial de Clubes a día de hoy.

Jugador entre los candidatos Balón de Oro Mundial de Clubes 2025 Club actual Lionel Messi Inter de Miami Kylian Mbappé Real Madrid Erling Haaland Manchester City Edison Cavani Boca Juniors Lautaro Martínez Inter de Milán Antoine Griezmann Atlético de Madrid

Cuotas actualizadas y análisis de valor

Para que podás ver, de forma gráfica, cuáles son los jugadores que encabezan las apuestas mejor jugador Mundial de Clubes para este año, te presentamos una tabla muy visual, con un acceso a las cuotas de los mejores operadores en Argentina y las cualidades en las que destacan.

Pronósticos mejor jugador del mundial de clubes

¿Quiénes están mejor posicionados en las apuestas mejor jugador Mundial de Clubes? Cada uno de estos jugadores tiene sus propios méritos para aparecer en esta lista. Y es muy probable que muestren todo su potencial en una competencia de tal nivel. Vamos con los tres mejor situados.

Lionel Messi: con cuotas a definir en BetWarrior

Poco hay que explicar sobre Messi. Se crece en las competencias más importantes y su hambre de títulos no tiene fin. Imposible no incluirlo en la lista al apostar al mejor jugador Mundial de Clubes.

Kylian Mbappé: con cuotas a definir en BetWarrior

El Real Madrid parte como uno de los grandes favoritos para esta competencia FIFA. Y Mbappé, tras superar algunas dificultades para adaptarse al club blanco, ya se ha convertido en todo un referente ofensivo. Puede marcar la diferencia en las fases más avanzadas del torneo.

Erling Haaland: Ver cuotas en BetWarrior

Y si hablamos de favoritos, el Manchester City no se queda atrás. Para los increíbles resultados conseguidos por el equipo inglés, incluyendo un reciente “triplete”, ha contado con inestimable ayuda del noruego: un artillero de primera que no defrauda.

Apuestas de valor al mejor jugador del Mundial de Clubes

Pero en una competencia de este nivel, con las mejores escuadras del mundo, todo puede pasar. Y, aunque el Top 3 en pronósticos mejor jugador Mundial de Clubes da vértigo, otros grandes jugadores también tienen hueco en esta selección.

Edison Cavani: cuotas a definir en BetWarrior

Boca no está entre los principales candidatos a llevarse el título de la competencia. Pero el equipo está en forma en la Primera División argentina y saldrá a reivindicarse. Cavani puede convertirse en la estrella del torneo, con su aportación de goles y experiencia.

Lautaro Martínez: cuotas a definir en BetWarrior

Mundial de Qatar, Copa América, Scudetto, … No hay competencia que se le resista al argentino. Con un Inter que tiene posibilidades de alzarse con la Copa, nada le impide a “El Toro” brillar con luz propia y ser uno de los candidatos Balón de Oro Mundial de Clubes mejor posicionados.

Antoine Griezmann: Ver cuotas en BetWarrior

Es fácil que la presión pueda con algunos jugadores, al estar frente a los mejores equipos del mundo. Por eso, mantener la capacidad táctica y la visión global del juego es imprescindible. El francés puede ser el mejor exponente de estas cualidades hoy en día.

Consejos para apostar al Mejor Jugador del Mundial de Clubes

Cuando hagás tus apuestas mejor jugador Mundial de Clubes deberás tener muchas variables en mente. Todos los candidatos principales tienen talento y méritos para poder conseguir esta distinción. Por eso, te presentamos algunos consejos y estrategias que pueden serte útiles.

Revisá el estado de forma del equipo. Cuanto más lejos lleguen en la competencia, más opciones poseen sus jugadores de ser condecorados. El Real Madrid es uno de los grandes favoritos, pero Ancelotti puede dejar el club la temporada que viene y su estrella parece no estar en su mejor momento.

¿Sabés que los equipos europeos acaparan la mayoría de títulos de este tipo de competencias? Si hacés tu análisis mejor jugador Mundial de Clubes, debés considerarlo para no perder opciones.

Tené en cuenta el estado de forma del futbolista, pero no olvidés que las leyendas siempre cuentan en el resultado final. El Mundial de fútbol era la asignatura pendiente de Messi. Y lo dio todo para conseguirlo en Qatar.

Elegí bien la modalidad del pronóstico. Las apuestas mejor jugador Mundial de Clubes no sólo están presentes por anticipado; también podés acceder a ellas con las apuestas en vivo en los mejores operadores. Y tendrás más información por el desarrollo de los partidos.

Dónde apostar mejor jugador en el mundial de clubes

Cuando hagás tus pronósticos y eso incluye, obvio, las apuestas mejor jugador Mundial de Clubes, debés elegir una plataforma confiable y segura, que tenga una amplia variedad de eventos y mercados, con cuotas competitivas y las promociones más atractivas.

Por eso, te presentamos esta selección de los operadores más potentes y fiables, accesibles desde Argentina; para que, además de seguir esta apasionante competencia, podás hacer tus apuestas MVP Mundial de Clubes.

Predicción editorial

Como viste en anteriores apartados, las apuestas mejor jugador Mundial de Clubes incluyen a auténticas estrellas y cualquiera de estos jugadores tiene capacidad para alzarse con el gran reconocimiento. Messi no ha dejado de demostrar que tiene un status de leyenda y esta podría ser una nueva oportunidad para hacerlo; no obstante, su equipo no tiene tantas posibilidades como otros de llegar a fases más avanzadas de la competencia.

Por su parte, Mbappé tiene la labor de resarcir los mediocres resultados recientes del Real Madrid, algo que permitiría conseguir una buena actuación en este torneo de la FIFA. Probablemente, las opciones más realistas para ser favorito al mejor jugador Mundial de Clubes estén entre el francés y Erling Haaland.

Más sobre apuestas al ganador

¿Quién es el favorito a ganar el premio al mejor jugador del Mundial de Clubes 2025?

Entre los candidatos más aventajados están los veteranos que nunca decepcionan, como Leo Messi o Edison Cavani; artilleros de primer nivel, como Lautaro Martínez o Erling Haaland; y talentos desbordantes como Griezmann o Mbappé.

A la espera de las ansiadas cuotas que presentarán en breve las mejores casas de betting en Argentina, parece que estos seis nombres aglutinan una parte importante de las apuestas MVP Mundial de Clubes. Pero no olvidés que otros nombres propios como Diogo Costa (Porto), Harry Kane (Bayern) o Franco Mastantuono (River) también tienen sus chances para este reconocimiento.

Por supuesto, las opciones del club de llegar a la final tienen una gran influencia. Con un Inter de Milán en plena forma, Lautaro parte con cierta ventaja. Por su parte, los equipos argentinos no tendrán fácil abrirse camino en el torneo, pero River y Boca están haciendo un buen papel en la competencia nacional, lo que les aporta un estado mental más propicio; como conjunto y a sus estrellas Cavani y Mastantuono.

¿Dónde se pueden ver las cuotas para el mejor jugador del Mundial de Clubes?

Si querés hacer apuestas mejor jugador Mundial de Clubes, mejor elegí una plataforma confiable, como las de esta selección: Betano, Betsson, BetWarrior, bet365, Bplay y Codere

¿Cómo funcionan las apuestas al mejor jugador del Mundial de Clubes?

En la sección correspondiente tendrás un listado de los jugadores más destacados (cada plataforma sugiere una serie de nombres, que pueden variar de una a otra).

En este listado, cada jugador tiene una cuota y están ordenados de menor (favorito) a mayor valor del momio (menos favorito). Por ejemplo, elegís a Mbappé y tiene una cuota de 1.20, si consigue el reconocimiento a mejor jugador, recuperás tu inversión y conseguís un 20% de ganancia.

¿Y si Mbappé se lesiona y no juega el torneo? Las normas podrían variar, pero habitualmente la regla general es que se anula tu pronóstico al apostar al mejor jugador mundial de clubes y recuperás el monto, como si la cuota fuese de 1. Eso sí, siempre que no juegue ni un solo segundo.