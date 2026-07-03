Apuestas de Valor (Value Bet): Explicación y Consejos

En este artículo explicaremos este concepto, que a menudo se malinterpreta, cómo funciona y compartiremos algunos consejos prácticos para realizar este tipo de apuesta. Sigue leyendo para descubrirlo.

¿Qué es una apuesta de valor?

Una apuesta de valor es una apuesta en la que la probabilidad real de que ocurra un evento es mayor que la probabilidad implícita en las cuotas ofrecidas por la casa de apuestas.

En otras palabras, es una apuesta en la que el apostador considera (normalmente gracias a un conocimiento profundo del deporte o de la competición) que las cuotas publicadas por la casa de apuestas infravaloran la probabilidad real de que ocurra un determinado resultado.

Este concepto se basa en dos elementos:

Probabilidad real: tu estimación personal de la probabilidad de que ocurra un evento.

tu estimación personal de la probabilidad de que ocurra un evento. Cuotas de la casa de apuestas: la probabilidad implícita que reflejan las cuotas ofrecidas por el operador.

¿Cómo funciona una apuesta de valor?

Para comprender cómo funciona una apuesta de valor, primero debes saber cómo calcular su valor. El proceso es el siguiente:

Estima la probabilidad real: analiza las estadísticas, el rendimiento de los equipos y otros factores (por ejemplo, si el equipo juega como local, el pronóstico del tiempo, las bajas por lesión, etc.) para evaluar la probabilidad real de que ocurra el evento. Calcula el valor de la apuesta: utiliza la siguiente fórmula para determinar si una apuesta tiene valor:

Valor = (Probabilidad real × Cuota de la casa de apuestas) − 1

Si el resultado es mayor que 0, la apuesta se considera una apuesta de valor.

Ejemplo de una apuesta de valor

Supongamos que se disputa un partido de fútbol entre el Equipo A y el Equipo B. Basándote en tu conocimiento, consideras que el Equipo A tiene un 60 % de probabilidades de ganar. Sigues habitualmente sus partidos, sabes que atraviesa un buen momento de forma y que tiene grandes opciones de victoria debido a la importancia del encuentro.

La casa de apuestas ofrece una cuota de 2.20 para la victoria del Equipo A.

El cálculo sería el siguiente:

Probabilidad real: 60 % (0.60)

60 % (0.60) Cuota de la casa de apuestas: 2.20

Cálculo del valor:

Valor = (0.60 × 2.20) − 1 = 0.32

Como el resultado es superior a 0, esta apuesta se considera una apuesta de valor.

Equipo Probabilidad estimada Cuota de la casa de apuestas Valor A 60 % 2.20 0.32

Nuestros consejos para realizar una apuesta de valor

Realizar una apuesta de valor requiere un análisis cuidadoso y un conocimiento profundo de los eventos deportivos en los que apuestas. Como regla general, es recomendable evitar esta estrategia en competiciones que no conozcas bien.

Estos consejos pueden ayudarte a obtener mejores resultados:

Investiga a fondo: dedica tiempo a analizar estadísticas, resultados anteriores y el estado actual de los equipos.

dedica tiempo a analizar estadísticas, resultados anteriores y el estado actual de los equipos. Compara las cuotas: consulta varias casas de apuestas para encontrar las mejores cuotas disponibles. Aunque las diferencias suelen ser pequeñas, algunos operadores ofrecen cuotas más competitivas que otros.

consulta varias casas de apuestas para encontrar las mejores cuotas disponibles. Aunque las diferencias suelen ser pequeñas, algunos operadores ofrecen cuotas más competitivas que otros. Sé disciplinado: apuesta únicamente cuando identifiques claramente una apuesta de valor.

apuesta únicamente cuando identifiques claramente una apuesta de valor. Lleva un registro de tus apuestas: anota todas tus apuestas para evaluar tu rendimiento y ajustar tu estrategia cuando sea necesario.

Siguiendo estos consejos y utilizando las herramientas adecuadas, podrás aumentar tus posibilidades de éxito en las apuestas deportivas identificando cuotas con valor.

Nota: Para comprender mejor cómo funciona este tipo de apuesta, te recomendamos consultar el glosario de apuestas.