Entendiendo las apuestas combinadas en fútbol

Las apuestas combinadas son muy populares entre los aficionados al fútbol, ya que permiten aspirar a ganancias más altas, aunque, naturalmente, el riesgo también es mayor. A continuación, te explicamos cómo funcionan las apuestas combinadas, te damos consejos para usarlas con criterio y lo ilustramos con un ejemplo concreto. Sigue leyendo y aprende.

¿Qué es una apuesta combinada?

Una apuesta combinada, también conocida como apuesta múltiple, es una apuesta que une varias selecciones de diferentes eventos deportivos en un solo boleto. Para ganar una apuesta combinada, todas las selecciones deben ser correctas. Esto significa que si incluso una sola selección es incorrecta, toda la apuesta se pierde.

Este tipo de apuesta es popular porque ofrece cuotas más altas que las apuestas simples, aumentando las ganancias potenciales, pero también conlleva un riesgo de pérdida significativamente mayor.

¿Cómo funcionan las apuestas combinadas?

El funcionamiento de las apuestas combinadas es relativamente sencillo. Así es como funciona:

Selecciona tus eventos: Elige varios eventos deportivos en los que apostar. Por ejemplo, podrías seleccionar tres partidos de fútbol diferentes, ya sea de la misma liga o de varias distintas.

Combina las cuotas: Las cuotas de cada selección se multiplican entre sí para obtener la cuota total de la combinada.

Realiza tu apuesta: Coloca tu importe en la combinada. Tu posible ganancia se calcula multiplicando tu apuesta por la cuota total combinada.

Selección Cuota individual Partido 1 1.50 Partido 2 2.00 Partido 3 1.80

Cuota total: 1.50 × 2.00 × 1.80 = 5.40

Posibles ganancias: Con una apuesta de 10 €, la devolución potencial es de 54 €.

Ejemplo de apuesta combinada

Supongamos que quieres apostar en tres partidos de la Champions League:

Partido 1: Paris Saint-Germain vs. Manchester City – victoria del PSG (Cuota: 2.10)

Partido 2: Real Madrid vs. Chelsea – empate (Cuota: 3.00)

Partido 3: Bayern Múnich vs. Liverpool – victoria del Bayern (Cuota: 1.75)

Cuota total: 2.10 × 3.00 × 1.75 = 11.025

Apuesta: 10 €

Posibles ganancias: 110,25 €

Como puedes ver, las apuestas combinadas son una gran opción si buscas mayores retornos. Pero hay que tener cuidado: requieren más análisis y prudencia, ya que el riesgo es mayor. Siguiendo los consejos a continuación, puedes aumentar tus posibilidades de ganar mientras disfrutas de la emoción de las combinadas.

Consejos para hacer apuestas combinadas

Las apuestas combinadas pueden generar grandes ganancias, pero es importante abordarlas con estrategia. Aquí tienes algunos consejos para empezar a utilizarlas minimizando el riesgo:

Analiza los equipos: Antes de apostar, asegúrate de conocer bien a los equipos y jugadores implicados. Revisa estadísticas, rendimiento reciente y posibles lesiones que puedan afectar al resultado.

Limita el número de selecciones: Puede ser tentador añadir muchas apuestas a tu boleto. Sin embargo, cuanto más selecciones añadas, mayor será el riesgo. Intenta no superar tres o cuatro selecciones para mantener un buen equilibrio entre riesgo y recompensa.

Varía las competiciones: No te quedes solo en una liga o torneo. Diversifica tus selecciones para reducir el riesgo asociado a un solo evento. También puedes apostar en diferentes deportes.

Usa bonos y promociones: Aprovecha las ofertas de bienvenida y promociones especiales de las casas de apuestas para aumentar tus posibles beneficios sin incrementar tu apuesta. Los sitios de apuestas deportivas suelen tener ofertas especiales para apuestas combinadas.

Nota: Algunos términos de apuestas pueden ser confusos; nuestro glosario de apuestas los explica con claridad.