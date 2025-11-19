Angola vs Argentina apuestas del amistoso internacional | 14/11/2025

+

Mejores apuestas Angola vs Argentina

Argentina gana con portería en cero⭐ @ 1.61 en bet365

Argentina más de 2.5 goles⭐ @ 2.00 en bet365

Parte con más goles 2ª parte⭐@ 2.00 en bet365

Esperamos una victoria de Argentina con un marcador de 0-3.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La selección de Angola recibe a la selección de Argentina en un encuentro histórico que conmemora los 50 años de independencia del país africano. El duelo, que se disputará en Luanda, será una verdadera fiesta nacional que busca dejar una buena imagen ante el vigente campeón del mundo.

Angola atraviesa un momento de reestructuración futbolística bajo la dirección del técnico francés Patrice Beaumelle. Aunque no logró la clasificación al Mundial, el conjunto angoleño trabaja en la construcción de un proyecto sólido que le permita competir de mejor forma en el panorama africano.

Para el cuerpo técnico angoleño, enfrentar a Argentina es una prueba de carácter y aprendizaje. Más allá del resultado, el objetivo principal es ganar experiencia y seguir fortaleciendo una generación de jugadores jóvenes que busca consolidarse dentro del continente.

Por su parte, Argentina llega con algunas bajas importantes, entre ellas los jugadores del Atlético de Madrid, además de otras ausencias que obligaron a Lionel Scaloni y su equipo de trabajo a realizar ajustes en la convocatoria.

Aun así, la campeona del mundo mantiene una base sólida y aprovecha estos compromisos para probar variantes y nuevas alternativas de cara al futuro.

El encuentro, más allá de su valor deportivo, simboliza la unión entre dos naciones que celebran el fútbol como lenguaje común. Angola festeja medio siglo de independencia con un partido de prestigio y emoción, mientras Argentina sigue fortaleciendo su legado y proyectando el futuro de su selección.

Posibles Alineaciones Angola vs Argentina

Posible alineación Angola:

Marques, Clinton, Carmo, Gaspar, To Carneiro, Maestro, Fredy, Beni, Luvumbo, Banza, Mabululu

Posible alineación Argentina:

Rulli, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz, Messi, Martínez.

1° Pronóstico Angola vs Argentina: Argentina gana con portería en cero @1.61 en bet365

No hay muchos antecedentes entre las selecciones de Angola y Argentina; de hecho, el único registro oficial entre ambos equipos data del año 2006, cuando la Albiceleste se impuso por 2-0 en un amistoso previo al Mundial de Alemania.

Argentina llega en un gran momento, tras ganar sus dos amistosos anteriores con el arco en cero. El equipo mantiene la misma estructura defensiva que se consagró campeona del mundo, y esa solidez sigue siendo su principal fortaleza.

Angola, por su parte, atraviesa un periodo de sequía ofensiva, ya que no ha marcado en tres de sus últimos cinco partidos. Ante un rival del nivel de Argentina, esa dificultad para generar peligro puede pesar aún más. Por ello, la probabilidad de que Argentina gane nuevamente sin recibir goles es alta y se presenta como un escenario muy posible.

2° Pronóstico Angola vs Argentina: Argentina más de 2.5 goles @2.00 en bet365

El poder ofensivo de Argentina es enorme, especialmente cuando Lionel Messi está en el campo. Cada vez que el capitán participa, genera peligro constante y marca la diferencia con su visión y precisión.

Aunque la selección no podrá contar con Julián Álvarez, el equipo de Scaloni dispone de múltiples alternativas de calidad capaces de mantener un alto nivel en ataque.

La más reciente goleada por 6-0 frente a Puerto Rico demuestra el potencial ofensivo del conjunto argentino, que llega con mucha confianza y ritmo. Ante un rival con poca experiencia internacional como Angola, es muy probable que Argentina vuelva a mostrar su superioridad y logre una victoria amplia.

3° Pronóstico Angola vs Argentina: Parte con más goles 2ª parte @ 2.00 en bet365

Argentina viene mostrando una clara tendencia a ser más efectiva en los segundos tiempos, según lo visto en sus últimos cinco partidos.

Los cambios de Scaloni han sido determinantes, con revulsivos que mantienen el ritmo y elevan el nivel ofensivo del equipo, algo que refleja la gran profundidad de variantes con la que cuenta la campeona del mundo.

Angola, en cambio, suele mostrar más debilidades defensivas en la segunda mitad, donde ha recibido la mayoría de sus goles recientes. Esta diferencia de rendimiento entre ambos equipos convierte al segundo tiempo en un escenario propicio para ver más acción y goles, siendo una opción de apuesta bastante atractiva