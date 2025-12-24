Goles por Navidad: 5 partidos para apostar a que ambos equipos marcan

+

El fútbol festivo rara vez decepciona y este año no será diferente. Es probable que haya muchos goles durante las próximas semanas. Hemos seleccionado partidos de Premier League, Serie A y Copa África donde debería haber acción en ambas áreas.

Ambos equipos marcan

Cuotas

Ambos equipos marcan Cuotas ⭐ Manchester United vs Newcastle 1.53 Brentford vs Bournemouth 1.57 Chelsea vs Aston Villa 1.66 Udinese vs Lazio 1.95 Nigeria vs Túnez 2.10

Cuotas cortesía de bet365. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

Manchester United vs Newcastle

Apostar por el Manchester United en el mercado de 'Ambos equipos marcan' es una apuesta relativamente segura en estos días. Ningún equipo de la Premier League ha estado involucrado en más partidos BTTS.

Solo cuatro de sus partidos no han visto goles en ambas porterías. Sus encuentros han promediado 3.47 goles hasta ahora en la temporada 2025/26 y solo han mantenido la portería a cero una vez.

Cuando sumas al Newcastle United a la ecuación, los goles parecen aún más probables, ya que 11 de sus 17 partidos han terminado con ambos equipos viendo puerta. No han mantenido la portería a cero en liga desde octubre. Con defensas permeables y muchas opciones ofensivas, podemos prever goles en este encuentro.

Brentford vs Bournemouth

Otro partido de la Premier League que probablemente producirá mucha acción en las porterías tendrá lugar en el Gtech Community Stadium. El Brentford, el anfitrión, ha tenido problemas para mantener la portería a cero.

Ambos equipos han marcado en siete de sus últimos ocho partidos en casa. Solo han perdido en casa una vez en todas las competiciones esta temporada, pero han encajado más goles de los que Keith Andrews quisiera.

Mientras tanto, los partidos de liga del Bournemouth han registrado un promedio de 3.24 goles hasta ahora, el tercero más alto de la división. Esa cifra sube a 4.75 si solo miras los partidos fuera de casa: seis de sus duelos visitantes han terminado con BTTS. Los últimos cuatro enfrentamientos de liga entre estos dos han visto goles en ambas porterías, por lo que hay una tendencia clara aquí.

Chelsea vs Aston Villa

El Chelsea recibe al Aston Villa en el que podría ser uno de los mejores partidos del periodo festivo. Los Blues han cosechado resultados irregulares recientemente, pero remontaron para empatar 2-2 con el Newcastle el fin de semana. Ese resultado hizo que sean 6 de sus últimos siete partidos en todas las competiciones donde ambos equipos marcaron. Defensivamente, han sido vulnerables.

Mientras tanto, el Villa está en una de las rachas más impresionantes del fútbol en este momento, habiendo ganado 10 partidos consecutivos. Sin embargo, en ocasiones han necesitado marcar múltiples veces. Sus últimas cinco victorias llegaron sin mantener la portería a cero. Están rindiendo por encima de su xG, y eso podría ser un problema para el equipo local. Sin embargo, los anfitriones siguen siendo peligrosos en ataque.

Udinese vs Lazio

En Italia, Udinese recibe a Lazio en lo que promete ser un intrigante enfrentamiento de la Serie A. El equipo local ha tenido una temporada promedio y se ubica en el puesto 12. Sin embargo, los goles han sido regulares. Han marcado en seis de sus últimos ocho partidos de liga, dejando de anotar solo dos veces en el Stadio Friuli en 2025/26.

Ambos equipos han marcado en cada uno de los últimos cuatro enfrentamientos entre I Friulani y I Biancocelesti. Además, los anfitriones están entre los mejores de la Serie A en cuanto a grandes oportunidades creadas. Aunque el BTTS ha sido raro para la Lazio esta temporada, son capaces de anotar en Udine.

Nigeria vs Túnez

Apenas han pasado unos días del inicio de la Copa Africana de Naciones 2025, pero ya hemos visto algunos enfrentamientos fantásticos en Marruecos. Apostar por “Ambos marcan” ha dado resultado más a menudo de lo esperado y es probable que continúe durante la fase de grupos. Un partido destacado es el Nigeria vs Túnez de la Jornada 2.

Las Súper Águilas y las Águilas de Cartago son los favoritos del Grupo C y saben que un triunfo es vital. Una victoria podría sellar el primer puesto y un camino potencialmente más fácil en las rondas eliminatorias.

Se espera que ambos equipos ataquen desde el principio en Fez, con muchas opciones ofensivas capaces de causar problemas. Este promete ser un duelo emocionante.