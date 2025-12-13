Alavés vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 14/12/25

+

Mejores apuestas Alavés vs Real Madrid

Empate al descanso ⭐ @ 3.75 en bet365

El Real Madrid marcará menos de 1.5 goles ⭐ @ 2.00 en bet365

El Alavés gana o empata ⭐ @ 1.57 en bet365

- Predicción de resultado: Alavés 1-1 Real Madrid

- Predicción de goleadores: Alavés: Lucas Boyé - Real Madrid: Jude Bellingham

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El pasado fin de semana, el Alavés rompió una racha de tres derrotas consecutivas en LaLiga venciendo 1-0 a sus rivales locales, la Real Sociedad. Ahora se enfrentará a otro líder de la tabla por segunda vez en quince días, tras caer por 3-1 frente al Barcelona en la jornada 14.

El equipo de Chacho Coudet se encuentra cómodamente en la mitad de la tabla en este momento. Confían en sus posibilidades de causar una sorpresa memorable contra un Real Madrid que está en mala forma.

Los Blancos llegan a este partido tras dos derrotas consecutivas en casa ante el Celta de Vigo y el Manchester City. Hay serias especulaciones de que una derrota el domingo podría poner fin al corto tiempo de Xabi Alonso como entrenador.

Alineaciones Probables Alavés vs Real Madrid

Posible alineación del Alavés:

Sivera, Parada, Pacheco, Tenaglia, Jonny, Blanco, Ibáñez, Rebbach, Suárez, Calebe, Boyé

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Camavinga, Rüdiger, Asensio, Valverde, Güler, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, G. García, Rodrygo

Las mejores apuestas Alavés vs Real Madrid

1er Pronóstico Alavés vs Real Madrid: Empate al descanso @ 3.75 en bet365

El Real Madrid no tiene impulso de cara a este partido, con informes que sugieren que muchos jugadores estarían contentos con un cambio de entrenador. Eso pone a Xabi en una posición realmente difícil, agravada por una serie de problemas de selección.

Así, es poco probable que el Real Madrid inicie el partido con fuerza contra un equipo organizado como el Alavés. Incluso cuando ganaban consistentemente, a Los Blancos les tomaba más de 45 minutos tomar el control del juego. La mitad de sus partidos de liga fuera de casa esta temporada han estado empatados al descanso.

El Alavés ha jugado ocho partidos en casa hasta ahora esta temporada y no ha perdido en ninguno de ellos al descanso. Cinco de esos juegos estaban empatados al descanso. Por lo tanto, hay valor en respaldar un empate al descanso en las apuestas Alavés vs Real Madrid, con una probabilidad implícita del 41.7%.

2ºPronóstico Alavés vs Real Madrid: El Real Madrid marcará menos de 1.5 goles @ 2.00 en bet365

Aunque el Alavés tiene limitaciones en ataque, son realmente sólidos defensivamente. Solo el Villarreal ha marcado menos goles en LaLiga de cara a este fin de semana. Su total de 15 goles encajados están en línea con los 15.0 xG que han permitido. Solo el Getafe ha permitido menos xG en la máxima categoría española esta temporada.

Dichos números resaltan lo complicado que podría ser este partido para el Real Madrid. Los visitantes han marcado uno o menos goles en cinco de sus últimos ocho partidos, ganando solo dos de ellos.

También existen dudas sobre el estado físico de Kylian Mbappé. Un problema muscular impidió que el delantero participara contra el City el martes. El jugador de 26 años ha marcado exactamente la mitad de los goles de su equipo en la liga esta temporada.

Por lo tanto, pronosticar que el Real Madrid marca menos de 1.5 goles en las apuestas Alavés vs Real Madrid parece buena opción, con una probabilidad implícita del 45.5%.

3er Pronóstico Alavés vs Real Madrid: El Alavés gana o empata @ 1.57 en bet365

Mbappé está lejos de ser el único jugador con el que no podrá contar el Real Madrid el domingo. Fran García, Endrick y Álvaro Carreras están suspendidos tras recibir tarjetas rojas contra el Celta el fin de semana pasado. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Éder Militão y Ferland Mendy están lesionados y otros tres jugadores son duda.

Eso podría proporcionar una rara oportunidad para que el Alavés registre una sorpresa memorable. Es incierto si tendrán suficiente poder de fuego para lograr los tres puntos, pero son realmente difíciles de vencer bajo el mando de Coudet.

Desde la llegada del argentino el pasado diciembre, solo han perdido el 34% de sus partidos en todas las competiciones. El equipo vasco ha encajado menos de un gol por partido durante ese período.

Ya lograron frenar al Atlético de Madrid en el Estadio de Mendizorroza esta temporada. Dadas sus numerosas dificultades actuales, apostar a que el Real Madrid pierda puntos aquí parece ofrecer valor.