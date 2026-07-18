Red Star

Red Star Overview

Christian Pulisic Liverpool crest

Mengapa Pulisic yang dijuluki ‘mimpi buruk’ bisa menjadi pengganti Salah di Liverpool

Christian Pulisic berpotensi menjadi penerus yang sempurna bagi Mohamed Salah di Liverpool, demikian disampaikan Jonathan Spector kepada GOAL, mengingat bintang timnas AS tersebut dianggap sebagai “mimpi buruk” bagi barisan pertahanan lawan. Penyerang internasional AS ini saat ini terdaftar di klub raksasa Serie A, AC Milan, namun telah memiliki pengalaman bermain di Liga Premier berkat masa baktinya selama empat tahun di Chelsea.

C. PulisicLiverpool
More
July 2026
Club Friendlies
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Red Star badge
Red Star
RED
0
FT
Club Friendlies
Le Havre badge
Le Havre
LEH
Red Star badge
Red Star
RED
August 2026
Ligue 2
Nantes badge
Nantes
FCN
Red Star badge
Red Star
RED
More

Standings

Ligue 2 crestLigue 2

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
12Nantes crestNantes00000000
13Pau crestPau00000000
14Red Star crestRed Star00000000
15Reims crestReims00000000
16Rodez crestRodez00000000
More

Betting spotlight

Rosenborg vs Manchester United Predictions, Lineups, Odds & Tips: Match fitness to prove crucial
See more betting articles
Goal.com
Copyright © 2026 Goal All rights reserved. The information contained in Goal may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without the prior written authority of Goal