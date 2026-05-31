Barbados Overview

Le PSG devance Liverpool dans la course pour s'attacher les services du successeur de Mohamed Salah

Liverpool, qui cherche un successeur à long terme à Mohamed Salah, a rencontré un obstacle de taille : le Paris Saint-Germain serait désormais en pole position pour recruter l’un des talents les plus prometteurs d’Europe. Le champion de Ligue 1 serait sur le point de finaliser un accord avec la jeune pépite du RB Leipzig, Yan Diomande, après que le joueur a donné son feu vert pour rejoindre le Parc des Princes.