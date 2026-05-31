Barbados Overview

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Yan Diomande RB Leipzig 2025

Le PSG devance Liverpool dans la course pour s'attacher les services du successeur de Mohamed Salah

Liverpool, qui cherche un successeur à long terme à Mohamed Salah, a rencontré un obstacle de taille : le Paris Saint-Germain serait désormais en pole position pour recruter l’un des talents les plus prometteurs d’Europe. Le champion de Ligue 1 serait sur le point de finaliser un accord avec la jeune pépite du RB Leipzig, Yan Diomande, après que le joueur a donné son feu vert pour rejoindre le Parc des Princes.

RB LeipzigM. Salah
Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026

Marquinhos explique pourquoi il a « pris dans ses bras » Gabriel après la finale de la Ligue des champions

Le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, est revenu sur sa décision de réconforter Gabriel Magalhaes après le penalty manqué, déchirant pour le défenseur d’Arsenal, lors de la finale de la Ligue des champions. Pendant que ses coéquipiers célébraient un deuxième titre européen consécutif, le vétéran brésilien a choisi l’empathie plutôt que l’euphorie, à Budapest.

MarquinhosArsenal
National Television Awards 2025 - Arrivals

Selon Lineker, trois clubs sont supérieurs à Arsenal

Gary Lineker a livré un bilan sans concession de la place occupée par Arsenal sur la scène européenne après la défaite déchirante subie en finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Bien que Mikel Arteta ait mené les Gunners à un titre historique en Premier League, l’ancien attaquant anglais estime qu’ils restent à la traîne par rapport à trois géants du football européen en matière de spectacle pur.

ArsenalFC Barcelone
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Serie A crestSerie A

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain34244674294576
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2Lens crestLens34224866353170
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3Lille crestLille34187952371561
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4Lyon crestLyon341861053401360
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5Marseille crestMarseille341851163451859
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