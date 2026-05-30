"Kamu bermain sangat buruk!" - Metode keras Luis Enrique terungkap saat mantan bintang PSG dan Barcelona itu menganggap dirinya beruntung bisa terhindar dari musim "bergaya militer" di bawah asuhan sang pelatih
Program kebugaran militer Enrique
Rafinha membagikan pengalamannya mengenai tuntutan fisik yang sangat berat yang diberikan Luis Enrique kepada para pemain, dengan menggambarkan metode latihan awal sang pelatih sebagai "militer". Gelandang yang mengikuti Enrique dari Celta Vigo kembali ke Barcelona ini mengungkapkan rasa lega karena ia baru bergabung dengan tim utama pada tahun kedua sang manajer di klub tersebut, setelah mendengar berbagai kisah mengerikan tentang musim perdananya.
Dalam wawancara dengan Alberto Edjogo-Owono, Rafinha menjelaskan betapa kerasnya latihan tersebut. "Saya beruntung bisa bergabung di tahun keduanya. Tahun pertamanya itu seperti mendaki gunung, latihan fisik... sungguh gila. Kakak saya menjelaskannya kepada saya; itu adalah latihan fisik ala militer. Kemudian, bersama Rafael Pol, cara melakukan latihan fisik itu sedikit berubah, tetapi hal itu benar-benar menggambarkan siapa Luis Enrique, intensitas yang ingin ia capai," jelas mantan pemain PSG tersebut.
Strategi di balik kegilaan fisik
Alasan di balik pendekatan yang melelahkan ini berakar pada keinginan Enrique agar timnya mampu mendominasi lawan di menit-menit akhir pertandingan. Rafinha mengenang bagaimana sang pelatih menanamkan pola pikir ini bahkan sejak masa-masa awalnya di akademi Barcelona, tempat filosofi pelatih asal Asturias itu pertama kali terbentuk sebelum ia mengambil alih tim senior pada tahun 2014.
"Saya selalu ingat saat di Barca B ketika saya baru mulai, dia akan berkata: ‘Jika kalian memiliki tingkat fisik optimal yang ingin saya capai, ketika itu menurun pada menit ke-70, kita akan bangkit.’ Dan memang persis seperti itu," kata Rafinha.
Meskipun beban kerjanya berat, gelandang ini memuji kemampuan Enrique dalam menyampaikan ide-ide yang rumit, dengan mengatakan: "Setelah itu, dalam hal pemahaman permainan dan cara mengekspresikan diri, dia selalu sangat, sangat baik. Dan sangat langsung, sangat jelas."
Kejujuran yang blak-blakan di ruang ganti
Selain beban fisik, Luis Enrique juga terkenal karena sifatnya yang blak-blakan saat mengkritik penampilan para pemainnya. Dia bukanlah pelatih yang bersembunyi di balik kata-kata klise, dan Rafinha menegaskan bahwa sang manajer tidak pernah segan-segan menegur para bintang timnya jika merasa mereka tampil di bawah standar atau gagal memenuhi ekspektasi tinggi yang diharapkan di klub sekelas Barcelona.
Rafinha mengungkapkan jenis umpan balik yang sering ia terima, dengan mengatakan: "Ada banyak contoh seperti 'kamu bermain sangat buruk', 'kamu bisa bermain jauh lebih baik'; 'kita tidak akan kemana-mana seperti ini', 'panggilan bangun'... hal-hal yang dimiliki oleh seorang pelatih hebat. Karena cara dia bersikap, bisa saja terjadi gesekan, tapi itu hal yang wajar." Ketegasan ini berfungsi sebagai dorongan konstan bagi skuad untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka.
Dembele tentang filosofi Enrique
Reputasi akan disiplin "militer" tetap menjadi bagian inti dari legenda Luis Enrique, seiring ia terus menuntut kesempurnaan mutlak dari skuadnya saat ini di ibu kota Prancis. Saat membahas pendekatan taktis ini, bintang PSG Ousmane Dembele dengan bercanda menolak membocorkan "resep" sang pelatih untuk keseimbangan tim, namun meyakinkan bahwa pelatih asal Spanyol itu memiliki visi yang jelas dan berkualitas tinggi.
Penyerang berusia 29 tahun ini menekankan bahwa inti dari filosofi ini bergantung pada tanggung jawab kolektif, dengan menyatakan, "Kami menyerang dan bertahan bersama," sambil mengakui bahwa manajer telah berhasil menanamkan etos kerja yang ketat ini kepada para penyerang yang secara tradisional tidak menyukai tugas-tugas pertahanan.
Merenungkan perkembangan pribadinya di bawah lingkungan yang menuntut ini, sang pemain sayap memuji Luis Enrique karena telah mendorongnya untuk melakukan introspeksi mendalam dan menuntutnya untuk memimpin dengan memberi contoh baik di dalam maupun di luar lapangan. Dembele menyimpulkan bahwa kerangka kerja yang ketat dan seimbang ini adalah satu-satunya cara untuk membangun tim yang sukses, sambil menambahkan, "Sejauh ini hal itu berhasil bagi kami, dan kami akan terus melakukannya."