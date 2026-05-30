"Kamu bermain sangat buruk!" - Metode keras Luis Enrique terungkap saat mantan bintang PSG dan Barcelona itu menganggap dirinya beruntung bisa terhindar dari musim "bergaya militer" di bawah asuhan sang pelatih

Alasan di balik pendekatan yang melelahkan ini berakar pada keinginan Enrique agar timnya mampu mendominasi lawan di menit-menit akhir pertandingan. Rafinha mengenang bagaimana sang pelatih menanamkan pola pikir ini bahkan sejak masa-masa awalnya di akademi Barcelona, tempat filosofi pelatih asal Asturias itu pertama kali terbentuk sebelum ia mengambil alih tim senior pada tahun 2014.

"Saya selalu ingat saat di Barca B ketika saya baru mulai, dia akan berkata: ‘Jika kalian memiliki tingkat fisik optimal yang ingin saya capai, ketika itu menurun pada menit ke-70, kita akan bangkit.’ Dan memang persis seperti itu," kata Rafinha.

Meskipun beban kerjanya berat, gelandang ini memuji kemampuan Enrique dalam menyampaikan ide-ide yang rumit, dengan mengatakan: "Setelah itu, dalam hal pemahaman permainan dan cara mengekspresikan diri, dia selalu sangat, sangat baik. Dan sangat langsung, sangat jelas."