Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Marcus Rashford 'tetap optimis' meski terpinggirkan di Man Utd, ia tak mau menyerah untuk tetap bertahan di Barcelona meski Anthony Gordon telah bergabung
Pesan yang menantang di media sosial
Melalui Instagram, penyerang berusia 29 tahun itu mengunggah serangkaian foto latihan, disertai keterangan: "Teruslah bergerak," sebagai tanda niatnya yang jelas untuk mengabaikan keributan media luar dan fokus sepenuhnya pada sepak bolanya.
Pesan langsung tersebut muncul di saat yang kritis bagi pemain pinjaman Manchester United ini, yang kelangsungan masa tinggalnya di Camp Nou kini diragukan akibat kedatangan Gordon. Banyak yang berpendapat bahwa kedatangan Gordon menandakan Barca tidak akan berusaha mempertahankannya musim panas ini, meskipun beberapa laporan menyebutkan masih ada harapan.
- Getty Images Sport
Landasan struktural Flick
Menurut Mundo Deportivo, Rashford lebih bertekad untuk melanjutkan kariernya di Catalonia daripada kembali ke Old Trafford. Pemain sayap asal Inggris ini sangat mengandalkan jaminan pribadi yang diberikan oleh manajer Barcelona, Flick, yang secara tegas menyampaikan kepada sang penyerang bahwa ia sangat puas dengan kontribusinya secara taktis dan ingin ia tetap berada di skuad musim depan.
Hambatan utama yang tersisa sepenuhnya bersifat ekonomi; Barcelona memiliki opsi pembelian permanen sebesar €30 juta dalam perjanjian pinjaman, yang akan membuat Rashford menandatangani kontrak tiga tahun, namun kesepakatan tersebut masih bergantung pada kemampuan klub untuk mengosongkan ruang keuangan dalam batas gaji ketat La Liga.
Tak terpengaruh oleh kedatangan spektakuler Gordon
Pihak Rashford menegaskan bahwa ia sama sekali tidak terpengaruh oleh transfer besar-besaran Barcelona senilai €80 juta untuk mendatangkan Gordon dari Newcastle United. Rashford sudah mengetahui dengan jelas bahwa negosiasi klub untuk mendatangkan rekan setimnya di tim nasional itu telah mencapai tahap lanjut jauh sebelum transfer tersebut diselesaikan.
Mengingat pihak manajemen belum secara resmi memberitahu Rashford bahwa ia tidak lagi dibutuhkan, sang penyerang tetap sangat tenang dan telah menginstruksikan perwakilannya untuk menunda tawaran transfer konkret dari klub-klub Eropa lain yang memantau situasinya.
- AFP
Menantang Kembalinya ke Old Trafford
Dengan kontrak utamanya di United yang berlaku hingga 2028, Rashford memandang beberapa pekan ke depan sebagai titik krusial untuk secara permanen memutuskan hubungan dengan klub Liga Premier tersebut. Ia tetap sepenuhnya fokus untuk memaksa Barcelona menggunakan klausul pembelian senilai €30 juta sebelum jadwal pramusim secara resmi dimulai.
Rashford tampil dalam 49 pertandingan di semua kompetisi untuk Barcelona musim lalu, mencetak 14 gol dan memberikan 14 assist