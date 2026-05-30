FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
Falko Blöding

Dia masuk dalam susunan pemain inti di final Liga Champions: FC Barcelona dikabarkan berencana melakukan transfer sensasional lainnya dengan mendatangkan seorang bintang Arsenal

FC Barcelona tetap menjadi klub yang mendominasi di awal bursa transfer ini. Kini, para petinggi juara Spanyol tersebut kabarnya sedang mempertimbangkan mantan bintang Bundesliga, Piero Hincapie dari FC Arsenal, untuk memperkuat lini pertahanan.

Daily Mail melaporkan bahwa pihak Barcelona sedang mempertimbangkan untuk merekrut Hincapie. Namun, mereka menyadari bahwa akan sulit untuk membujuk pemain berusia 24 tahun asal London itu agar pindah. Meskipun demikian, mereka ingin mengetahui apakah Arsenal bersedia melepasnya.

  • Saat ini, Hincapie masih dipinjamkan oleh Bayer Leverkusen ke Arsenal. Namun, dalam kesepakatan musim panas lalu, telah disepakati klausul kewajiban pembelian yang berlaku jika terpenuhi parameter tertentu. Dalam kasus Hincapie, parameter tersebut konon sangat mudah dipenuhi.

    Sebagai biaya transfer, Bayer akan menerima 52 juta euro dan Hincapie akan terikat dengan juara Inggris tersebut selama lima tahun.

    Bukan hanya karena kondisi tersebut saja yang membuat transfer Hincapie menjadi urusan rumit bagi Barca. Pemain Ekuador yang pernah tampil di Piala Dunia (51 caps) ini adalah pemain inti dan andalan di bawah manajer tim Mikel Arteta. Terutama dalam pertandingan besar, Arteta sangat mengandalkan bek serba bisa ini; di antaranya, ia juga masuk dalam susunan pemain utama Inggris saat final Liga Champions melawan PSG pada Sabtu malam di Budapest. Menurut Daily Mail, ia merasa nyaman di London.

    Barcelona telah memulai perburuan pemainnya musim panas ini dan pada Jumat lalu merekrut pemain timnas Inggris Anthony Gordon (25) dari Newcastle United untuk posisi sayap kiri. Selain itu, Julian Alvarez (26, Atletico Madrid) dan mantan kapten Manchester City Bernardo Silva (31) juga dikabarkan akan bergabung.

    Namun, itu belum cukup: Setidaknya satu bek baru juga masuk dalam agenda direktur olahraga Deco, yang musim panas ini tampaknya untuk pertama kalinya dalam waktu lama diizinkan untuk benar-benar berbelanja besar-besaran meskipun klub masih memiliki utang yang sangat besar. Alessandro Bastoni dari Inter Milan lama dianggap sebagai kandidat utama. Namun, rumor terkait hal tersebut belakangan ini mulai mereda.

    Sebagai pemain kidal yang juga bisa ditempatkan di sayap, Hincapie sangat cocok dengan profil Blaugrana. Pada 2021, ia pindah dari CA Talleres ke Leverkusen dengan biaya transfer hampir 6,5 juta euro. Di sana, ia berkembang pesat dan menjadi bagian dari tim yang pada 2024, di bawah asuhan Xabi Alonso, meraih gelar ganda berupa juara Bundesliga dan Piala DFB.

    Pada musim panas nanti, Hincapie akan menghadapi tim nasional Jerman bersama Ekuador pada hari ketiga fase grup di putaran final Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko.

  • Transfer-transfer termahal FC Barcelona

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Ousmane DembelePenyerangBorussia Dortmund2017148 juta euro
    Philippe CoutinhoGelandangFC Liverpool2018135 juta euro
    Antoine GriezmannPenyerangAtletico Madrid2019120 juta euro
    NeymarSeranganFC Santos201388 juta euro
    Frenkie de JongGelandangAjax Amsterdam201986 juta euro
    Luis SuarezPenyerangFC Liverpool201481,72 juta euro
    Anthony GordonPenyerangNewcastle United202680 juta euro
    Zlatan IbrahimovicPenyerangInter Milan200969,5 juta euro
    Miralem PjanicGelandangJuventus202060 juta euro
    RaphinaGelandangLeeds United202258 juta euro