Daily Mail melaporkan bahwa pihak Barcelona sedang mempertimbangkan untuk merekrut Hincapie. Namun, mereka menyadari bahwa akan sulit untuk membujuk pemain berusia 24 tahun asal London itu agar pindah. Meskipun demikian, mereka ingin mengetahui apakah Arsenal bersedia melepasnya.
Dia masuk dalam susunan pemain inti di final Liga Champions: FC Barcelona dikabarkan berencana melakukan transfer sensasional lainnya dengan mendatangkan seorang bintang Arsenal
Saat ini, Hincapie masih dipinjamkan oleh Bayer Leverkusen ke Arsenal. Namun, dalam kesepakatan musim panas lalu, telah disepakati klausul kewajiban pembelian yang berlaku jika terpenuhi parameter tertentu. Dalam kasus Hincapie, parameter tersebut konon sangat mudah dipenuhi.
Sebagai biaya transfer, Bayer akan menerima 52 juta euro dan Hincapie akan terikat dengan juara Inggris tersebut selama lima tahun.
Piero Hincapie adalah pemain andalan di Arsenal
Bukan hanya karena kondisi tersebut saja yang membuat transfer Hincapie menjadi urusan rumit bagi Barca. Pemain Ekuador yang pernah tampil di Piala Dunia (51 caps) ini adalah pemain inti dan andalan di bawah manajer tim Mikel Arteta. Terutama dalam pertandingan besar, Arteta sangat mengandalkan bek serba bisa ini; di antaranya, ia juga masuk dalam susunan pemain utama Inggris saat final Liga Champions melawan PSG pada Sabtu malam di Budapest. Menurut Daily Mail, ia merasa nyaman di London.
Barcelona telah memulai perburuan pemainnya musim panas ini dan pada Jumat lalu merekrut pemain timnas Inggris Anthony Gordon (25) dari Newcastle United untuk posisi sayap kiri. Selain itu, Julian Alvarez (26, Atletico Madrid) dan mantan kapten Manchester City Bernardo Silva (31) juga dikabarkan akan bergabung.
Namun, itu belum cukup: Setidaknya satu bek baru juga masuk dalam agenda direktur olahraga Deco, yang musim panas ini tampaknya untuk pertama kalinya dalam waktu lama diizinkan untuk benar-benar berbelanja besar-besaran meskipun klub masih memiliki utang yang sangat besar. Alessandro Bastoni dari Inter Milan lama dianggap sebagai kandidat utama. Namun, rumor terkait hal tersebut belakangan ini mulai mereda.
Sebagai pemain kidal yang juga bisa ditempatkan di sayap, Hincapie sangat cocok dengan profil Blaugrana. Pada 2021, ia pindah dari CA Talleres ke Leverkusen dengan biaya transfer hampir 6,5 juta euro. Di sana, ia berkembang pesat dan menjadi bagian dari tim yang pada 2024, di bawah asuhan Xabi Alonso, meraih gelar ganda berupa juara Bundesliga dan Piala DFB.
Pada musim panas nanti, Hincapie akan menghadapi tim nasional Jerman bersama Ekuador pada hari ketiga fase grup di putaran final Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko.
Transfer-transfer termahal FC Barcelona
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Ousmane Dembele Penyerang Borussia Dortmund 2017 148 juta euro Philippe Coutinho Gelandang FC Liverpool 2018 135 juta euro Antoine Griezmann Penyerang Atletico Madrid 2019 120 juta euro Neymar Serangan FC Santos 2013 88 juta euro Frenkie de Jong Gelandang Ajax Amsterdam 2019 86 juta euro Luis Suarez Penyerang FC Liverpool 2014 81,72 juta euro Anthony Gordon Penyerang Newcastle United 2026 80 juta euro Zlatan Ibrahimovic Penyerang Inter Milan 2009 69,5 juta euro Miralem Pjanic Gelandang Juventus 2020 60 juta euro Raphina Gelandang Leeds United 2022 58 juta euro