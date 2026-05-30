Saat perkenalannya bersama Barcelona, ia mengejutkan semua orang dengan kemampuan berbahasa Spanyolnya yang lancar! Pemain baru Barcelona, Anthony Gordon, menceritakan kisah mengharukan di baliknya

"Saya selalu ingin bergabung dengan Barca. Ini adalah klub terbesar di dunia, sejak kecil saya sudah memimpikannya," kata pemain serang asal Inggris itu saat menceritakan antusiasmenya atas kepindahan ini. Barcelona membayar biaya transfer hingga 80 juta euro kepada Newcastle United untuk Gordon, dan pemain berusia 25 tahun itu telah menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031 di klub barunya.

Gordon juga menjadi topik hangat di FC Bayern München dalam beberapa pekan terakhir. Juara Jerman itu dikabarkan mengincar pemain Inggris tersebut sebagai incaran utama untuk lini serang, namun pada akhirnya harus mengakui keunggulan tawaran dari Catalonia. Namun, FCB tidak bersedia membayar lebih dari 60 juta euro sebagai biaya transfer untuk Gordon.

Dia mengaku baru mengetahui minat Barcelona "sangat terlambat". "Begitu saya tahu bahwa Barca adalah opsi yang serius, tidak ada lagi pertanyaan," tegas Gordon, bahwa tidak ada klub lain yang memiliki peluang untuk merekrutnya.