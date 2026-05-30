"Saya punya seorang fisioterapis asal Spanyol di Newcastle dan kami berbicara setiap hari. Saya bilang kepadanya bahwa suatu hari nanti saya akan bermain untuk Barca dan karena itu saya ingin belajar bahasa Spanyol. Itulah sebabnya saya bisa sedikit berbahasa Spanyol," jelas Gordon mengenai latar belakang kemampuannya dalam berbahasa tersebut.
Saat perkenalannya bersama Barcelona, ia mengejutkan semua orang dengan kemampuan berbahasa Spanyolnya yang lancar! Pemain baru Barcelona, Anthony Gordon, menceritakan kisah mengharukan di baliknya
"Saya selalu ingin bergabung dengan Barca. Ini adalah klub terbesar di dunia, sejak kecil saya sudah memimpikannya," kata pemain serang asal Inggris itu saat menceritakan antusiasmenya atas kepindahan ini. Barcelona membayar biaya transfer hingga 80 juta euro kepada Newcastle United untuk Gordon, dan pemain berusia 25 tahun itu telah menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031 di klub barunya.
Gordon juga menjadi topik hangat di FC Bayern München dalam beberapa pekan terakhir. Juara Jerman itu dikabarkan mengincar pemain Inggris tersebut sebagai incaran utama untuk lini serang, namun pada akhirnya harus mengakui keunggulan tawaran dari Catalonia. Namun, FCB tidak bersedia membayar lebih dari 60 juta euro sebagai biaya transfer untuk Gordon.
Dia mengaku baru mengetahui minat Barcelona "sangat terlambat". "Begitu saya tahu bahwa Barca adalah opsi yang serius, tidak ada lagi pertanyaan," tegas Gordon, bahwa tidak ada klub lain yang memiliki peluang untuk merekrutnya.
Anthony Gordon bermain tiga kali melawan Barcelona pada musim 2025/26
Gordon pindah dari FC Everton ke Newcastle pada awal 2023 dengan biaya transfer sebesar 45,6 juta euro. Bersama The Magpies, ia berkembang menjadi pemain tim nasional Inggris; hingga saat ini, ia telah tampil dalam 17 pertandingan internasional (dua gol) dan masuk dalam skuad Piala Dunia yang dipimpin oleh pelatih Inggris, Thomas Tuchel.
Bersama Newcastle, di mana ia terakhir kali diturunkan sebagai sayap kiri atau penyerang tengah, Gordon mencetak 17 gol dan lima assist dalam 46 penampilan di semua kompetisi pada musim lalu. Di Liga Champions, ia bersama tim Inggris itu antara lain tiga kali menghadapi Barca; pada laga pembuka fase grup pada September tahun lalu, ia mencetak gol saat Newcastle kalah 1-2 di kandang sendiri.
Di babak 16 besar, klub lama dan klub baru Gordon kembali bertemu; pada pertandingan leg pertama yang berakhir 1-1, pemain yang pernah tampil di Piala Dunia itu hanya masuk sebagai pemain pengganti pada 20 menit terakhir. Pada leg kedua di Barcelona, Gordon masuk dalam starting eleven, namun Newcastle kalah telak 2-7.
Anthony Gordon: Pindah ke FC Barcelona dalam angka
Klub lama
Newcastle United
Klub baru
FC Barcelona
Biaya transfer
Hingga 80 juta euro (termasuk bonus)
Kontrak di Barca hingga
30 Juni 2031