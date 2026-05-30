"Atlético Madrid 'merekrut Lamine Yamal, Raphinha, dan Pedri' saat klub Spanyol itu melancarkan serangan keras terhadap Barcelona terkait 'kampanye fitnah' terhadap Julián Álvarez"

Kampanye tersebut dengan cepat menarik perhatian di dunia maya dan menjadi bagian dari respons yang lebih luas dari Atlético terhadap laporan-laporan yang terus-menerus mengaitkan Alvarez dengan Barcelona menjelang jendela transfer musim panas. Atlético merilis pernyataan tegas di media sosial untuk menanggapi rumor transfer tersebut. Klub tersebut mengatakan: "Dan ingat, kami hanya membutuhkan lima menit untuk membuat postingan palsu ini. Kita hidup di era di mana kenyataan bisa diubah. Jangan percaya semua yang Anda lihat, terutama jika itu terkait dengan Barca.

"Terakhir, kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk secara tegas membantah bahwa kami telah mengajukan tawaran kepada direktur olahraga FC Barcelona untuk bergabung dengan tim pemandu bakat kami di pasar Brasil. Tidak, Atletico de Madrid tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, selama beberapa bulan terakhir, kami telah menjadi sasaran kampanye fitnah yang tak henti-hentinya terhadap salah satu pemain kami.

"Bocoran yang disengaja, berita palsu, penghinaan terus-menerus, mesin propaganda versi culé yang menciptakan cerita-cerita kecil, panggilan telepon sebelum pertandingan head-to-head… Tapi tentu saja, kami juga tidak akan pernah terpikir untuk mempekerjakan wakil presiden wasit atau mengandalkan bantuan politik untuk mendaftarkan pemain. RESPEK dan NILAI-NILAI."







