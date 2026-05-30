"Atlético Madrid 'merekrut Lamine Yamal, Raphinha, dan Pedri' saat klub Spanyol itu melancarkan serangan keras terhadap Barcelona terkait 'kampanye fitnah' terhadap Julián Álvarez"
Atlético membantah spekulasi seputar Barcelona
Los Rojiblancos meluncurkan kampanye media sosial yang tidak biasa pada hari Jumat dengan mengunggah foto-foto yang telah diedit dari para bintang Barcelona, Lamine Yamal, Raphinha, dan Pedri, yang mengenakan seragam Atletico. Postingan tersebut dirancang untuk mengolok-olok spekulasi yang sedang beredar yang mengaitkan Alvarez dengan kepindahan ke Camp Nou. Klub tersebut juga mempublikasikan "penawaran" yang bernada sarkastis untuk para pemain Barcelona. Dalam kasus Yamal, Atletico dengan bercanda menawarkan tiket konser, langganan tahunan, dan sekantong biji bunga matahari, menyoroti apa yang mereka yakini sebagai rumor transfer yang tidak realistis seputar skuad mereka sendiri.
Atlético menuduh Barcelona mengincar Alvarez
Kampanye tersebut dengan cepat menarik perhatian di dunia maya dan menjadi bagian dari respons yang lebih luas dari Atlético terhadap laporan-laporan yang terus-menerus mengaitkan Alvarez dengan Barcelona menjelang jendela transfer musim panas. Atlético merilis pernyataan tegas di media sosial untuk menanggapi rumor transfer tersebut. Klub tersebut mengatakan: "Dan ingat, kami hanya membutuhkan lima menit untuk membuat postingan palsu ini. Kita hidup di era di mana kenyataan bisa diubah. Jangan percaya semua yang Anda lihat, terutama jika itu terkait dengan Barca.
"Terakhir, kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk secara tegas membantah bahwa kami telah mengajukan tawaran kepada direktur olahraga FC Barcelona untuk bergabung dengan tim pemandu bakat kami di pasar Brasil. Tidak, Atletico de Madrid tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, selama beberapa bulan terakhir, kami telah menjadi sasaran kampanye fitnah yang tak henti-hentinya terhadap salah satu pemain kami.
"Bocoran yang disengaja, berita palsu, penghinaan terus-menerus, mesin propaganda versi culé yang menciptakan cerita-cerita kecil, panggilan telepon sebelum pertandingan head-to-head… Tapi tentu saja, kami juga tidak akan pernah terpikir untuk mempekerjakan wakil presiden wasit atau mengandalkan bantuan politik untuk mendaftarkan pemain. RESPEK dan NILAI-NILAI."
Atlético menarik garis batas
Atlético tetap bersikukuh bahwa Alvarez tidak dijual meskipun terus dikaitkan dengan Barcelona. Klub tersebut dilaporkan telah menetapkan nilai pasar sebesar £130 juta untuk pemain internasional Argentina itu dalam upaya untuk menghalangi pihak-pihak yang berminat. Klub asal Madrid itu meyakini bahwa rumor seputar Alvarez terkait dengan upaya untuk menurunkan nilai pasarnya atau meningkatkan tekanan terhadap sang pemain.
Pertarungan sengit di musim panas menanti
Jendela transfer musim panas sepak bola Spanyol akan dibuka pada 1 Juli, dan Atlético telah menegaskan sikapnya terkait Alvarez. Klub tersebut bertekad untuk mempertahankan sang penyerang dan tampaknya siap menanggapi secara terbuka segala spekulasi yang mungkin muncul di masa mendatang. Barcelona belum memberikan komentar terkait tuduhan yang dilontarkan Atlético. Namun, pertukaran pernyataan terbaru ini telah memperkeruh ketegangan antara kedua klub dan berpotensi menjadi awal dari musim panas yang memanas di bursa transfer.