AFP
Anthony Gordon menegaskan ambisinya di Liga Champions setelah pemain baru Barcelona itu bertemu dengan Hansi Flick, yang disebutnya sebagai "orang yang hebat"
Gordon membidik gelar juara Eropa
Kedatangan Gordon telah memicu gelombang optimisme di kalangan pendukung setia Barcelona, dan pemain sayap berusia 25 tahun itu dengan cepat menerima beban ekspektasi di Spotify Camp Nou. Mantan pemain Newcastle ini, yang bergabung dengan juara Liga dengan kontrak lima tahun dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai €80 juta (£69 juta), tidak menyembunyikan tujuan utamanya selama berada di Spanyol saat mengunjungi museum resmi klub untuk menyerap sejarah rumah barunya.
Saat melihat pameran lima trofi Liga Champions yang dimenangkan oleh tim utama pria, Gordon menetapkan target untuk masa depan. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh klub, penyerang tersebut menyatakan: "Kami membutuhkan yang keenam." Dia melanjutkan dengan menambahkan bahwa dia berharap dapat membantu tim menaklukkan kompetisi elit Eropa selama masa jabatannya bersama Blaugrana.
Gordon senang bisa bertemu Flick
Selain ambisinya di level Eropa, Gordon telah mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan di Barcelona, termasuk pertemuan pertamanya dengan manajer Hansi Flick. Pemain internasional Inggris itu memuji sang pelatih asal Jerman, sambil mencatat bahwa pembicaraan awal mereka sangat menggembirakan saat ia mempersiapkan diri untuk berkarier di La Liga.
Mengenai percakapan pertamanya dengan Flick, Gordon mengungkapkan: "Sangat baik, sangat positif. Dia orang yang hebat dan membuat saya merasa sangat nyaman."
Pemain sayap ini mengaku sangat ingin bertemu dengan rekan-rekan setimnya yang lain dan menambahkan bahwa fokus utamanya adalah "bertemu dengan para penggemar, pertama-tama, dan bermain di stadion, tetapi pada dasarnya memenangkan banyak gelar."
Budaya ruang ganti dan gaya tim
Gordon juga ikut serta dalam sesi tanya jawab kilat di mana ia memperlihatkan sisi yang lebih personal dari dirinya, termasuk kecintaannya pada sastra. Ia bercanda mengenai statusnya sebagai salah satu anggota skuad yang paling berpengalaman, sambil menyarankan agar ia bisa mendirikan 'Klub Buku Catalunya' di ruang ganti untuk berbagi kecintaannya pada membaca.
Penyerang ini juga menegaskan bahwa ia telah bertemu dengan beberapa rekan barunya, termasuk gelandang asal Belanda Frenkie de Jong dan pemain muda sensasional Lamine Yamal. Ketika ditanya mengenai selera mode di dalam skuad, Gordon dengan cepat menunjuk pemain muda asal Spanyol tersebut, menyebut Yamal sebagai pemain dengan gaya terbaik di tim Barcelona saat ini.
Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan
Setelah mempersiapkan kepindahan ini sejak lama — kabarnya ia telah belajar bahasa Spanyol selama dua tahun bersama seorang fisioterapis di Newcastle — Gordon bertekad untuk meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Ia bahkan memberi bocoran bahwa ia akan menciptakan selebrasi gol yang benar-benar baru untuk merayakan gol-gol pertamanya dalam seragam biru-merah yang legendaris begitu musim baru dimulai.
Dalam pesan terakhirnya kepada para pendukung Barcelona, Gordon mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang ia terima sejak tiba di kota ini. "Terima kasih atas dukungannya. Saya sangat bersemangat dan bangga berada di sini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Tim terbaik di dunia, Barcelona," pungkasnya, menegaskan komitmennya terhadap status prestisius klub tersebut.