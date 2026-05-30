Anthony Gordon menegaskan ambisinya di Liga Champions setelah pemain baru Barcelona itu bertemu dengan Hansi Flick, yang disebutnya sebagai "orang yang hebat"

Kedatangan Gordon telah memicu gelombang optimisme di kalangan pendukung setia Barcelona, dan pemain sayap berusia 25 tahun itu dengan cepat menerima beban ekspektasi di Spotify Camp Nou. Mantan pemain Newcastle ini, yang bergabung dengan juara Liga dengan kontrak lima tahun dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai €80 juta (£69 juta), tidak menyembunyikan tujuan utamanya selama berada di Spanyol saat mengunjungi museum resmi klub untuk menyerap sejarah rumah barunya.

Saat melihat pameran lima trofi Liga Champions yang dimenangkan oleh tim utama pria, Gordon menetapkan target untuk masa depan. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh klub, penyerang tersebut menyatakan: "Kami membutuhkan yang keenam." Dia melanjutkan dengan menambahkan bahwa dia berharap dapat membantu tim menaklukkan kompetisi elit Eropa selama masa jabatannya bersama Blaugrana.