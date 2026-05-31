Anguilla Overview

Selon les pronostics, Balogun figurera parmi les « grands » et Pepi évoluera au « milieu de terrain »

Les attaquants de l’équipe nationale américaine Folarin Balogun et Ricardo Pepi sont désormais au cœur des rumeurs de transfert vers la Premier League. Selon Brad Friedel, qui s’est confié à GOAL, les deux joueurs ont de réelles chances de rejoindre l’élite anglaise. Le premier pourrait même s’engager avec l’un des « grands clubs », tandis que le second aurait tout intérêt à passer d’abord par un club du milieu ou du bas de tableau pour continuer à progresser.