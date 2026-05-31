Anguilla Overview

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Cristiano Ronaldo Steven Gerrard Lionel Messi UCL composite

Toutes les finales de la Ligue des champions, classées de la pire à la meilleure

La finale de la Ligue des champions est le point d’orgue du calendrier club, un rendez-vous mythique qui réunit les plus grands clubs et, souvent, les meilleurs joueurs du moment. Certaines éditions entrent dans la légende, tandis que d’autres peinent à répondre aux attentes. Une constante, toutefois : le suspense. Samedi, le Paris Saint-Germain l’a emporté aux tirs au but face à Arsenal, offrant une nouvelle illustration de cette règle.

Ligue des ChampionsParis Saint-Germain
Ricardo Pepi Folarin Balogun USMNT 2026

Selon les pronostics, Balogun figurera parmi les « grands » et Pepi évoluera au « milieu de terrain »

Les attaquants de l’équipe nationale américaine Folarin Balogun et Ricardo Pepi sont désormais au cœur des rumeurs de transfert vers la Premier League. Selon Brad Friedel, qui s’est confié à GOAL, les deux joueurs ont de réelles chances de rejoindre l’élite anglaise. Le premier pourrait même s’engager avec l’un des « grands clubs », tandis que le second aurait tout intérêt à passer d’abord par un club du milieu ou du bas de tableau pour continuer à progresser.

F. BalogunR. Pepi
Flamengo v Lanus - CONMEBOL Recopa 2026

Un ancien joueur de Chelsea a rejeté l’offre du Bayer Leverkusen pour prendre les commandes de l’AS Monaco

Filipe Luis s’apprête à faire ses premiers pas dans le monde du football européen en tant qu’entraîneur, après avoir, selon certaines informations, trouvé un accord pour devenir le nouvel entraîneur de l’AS Monaco. L’ancien défenseur de Chelsea et de l’Atlético de Madrid s’est imposé comme le choix surprise du club de Ligue 1, malgré un vif intérêt de la part d’autres clubs européens.

Bayer LeverkusenLuis
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PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
5Marseille crestMarseille341851163451859
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6Rennes crestRennes3417895950959
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8Strasbourg crestStrasbourg341581158471153
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9Lorient crestLorient341112114851-345
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