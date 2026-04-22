Magas színvonalú meccsen, tizenegyespárbaj után jutott be a Ferencváros a Magyar Kupa döntőjébe

3 napon belül másodszor is összecsapott az idei szezon két bajnokaspiránsa, ezúttal viszont a Ferencváros fogadta az ETO FC-t a MOL Magyar Kupa elődöntőjében. Vasárnap a győriek nyertek 1-0-ra az ETO Parkban, amivel három pontra növelték az előnyüket, így a Fradi a kupában vehetett volna revansot lehetséges trónfosztóján.

Ebben a szellemben kezdte a mérkőzést a hazai csapat, a 3. percben egy gyors ellentámadás végén Joseph szolgálta ki Kovacevicet, aki higgadtan gurított a jobb alsóba, megszerezve a vezetést a Ferencvárosnak, 1-0. Ezt követően is a hazaiak akarata érvényesült, a félidő feléig Cadu és Joseph duplázhatta volna meg az FTC előnyét, ám mindkét lehetőség kimaradt. Erre pedig rá is fázott a bajnoki címvédő, a 40. percben Pischur fejelt vissza a hosszúról egy beadást az alapvonalról, középen pedig teljesen egyedül érkezett Csinger, aki kiegyenlítette az állást, 1-1. Ez hidegzuhanyként hatott a Ferencvárosra, a hosszabbítás első percében ugyanis Stefulj beadására Romao ért bele szerencsétlenül a labdába, ami Bumba elé pattant, és juttatta előnyhöz a Rába-partiakat, 1-2. Amikor már azt hihettük, győri előnnyel vonulnak pihenőre a csapatok, Cadu beadására rosszul jött ki Megyeri, az üresen maradt kapujába pedig Levi fejelte be a labdát, ismét egyenlővé téve az állást, 2-2.

A fordulás után a győriek kezdeményeztek elsősorban, Bumba és Njié is közel járt a gólhoz, ám egyikük sem élt a kínálkozó lehetőségekkel. Ezt követően a Ferencváros percei következtek, egy óra elteltével először Zachariassen hagyott ki nagy lehetőséget, amikor O'Dowda beadását belsőzte mellé a tizenhatoson belül, majd Kovacevic hagyott ki ordító ziccert, a 74. percben a földön fekvő Josephbe sikerült belelőni a gólba tartó labdát. Ezt követően óriási flúgos futam kezdődött, oda-vissza jártak a csapatok az ellenfél térfelén, ám a nagy helyzetek elmaradoztak. A végén azonban jöhetett volna a slusszpoén, Joseph kapásalövése centikkel kerülte el a kaput a 94. percben, így jöhetett a hosszabbítás.

A hosszabbítás első félidejében egyértelműen a hazaiak fölé kerekedett az ETO FC, a 95. percben Vitális kapáslövését védte ki óriási bravúrral a léc alól Dibusz, majd egy lesgólt is elértek a győriek. Ehhez képest teljesen megfordult a második játékrész, előbb Gruber lépett ki ziccerben, de Miangue nagyot mentett, majd Joseph került óriási helyzetbe, de 10 méterről csúnyán fölé lőtt. Ezt követően kisebb lehetőségeket tudott kialakítani a Fradi, de Gruber és Corbu lövését is magabiztosan védte Megyeri. Gól azonban nem esett már a találkozón, jöhetett a tizenegyespárbaj!

Az első párban Abu Fani a felsőlécre emelte a labdát, Vitális gyenge kísérletét pedig Dibusz fogta, 0-0. A második körben Gruber és Krpic már nem hibáztak, 1-1. A harmadik sorozatban Raemaekers és Stefulj is higgadt maradt, 2-2. A negyedik lövők közül Joseph csúnyán fölé lőtt, Benbouali pedig a kapufát találta telibe, 2-2. Az ötödik párban Corbu kihasználta a maga büntetőjét, Gavric pedig a felsőlécre panenkázott, így a Ferencváros jutott be a kupadöntőbe, 3-2.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.