Ferencváros szurkolókFoto a pálya széléről
C. Kovács Attila

Legendás kettes! Így emlékeztek meg a Ferencváros szurkolói Simon Tiborról + fotók

Ferencvárosi TC vs ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
ETO FC Győr
Magyar Kupa

A Ferencváros szurkolói megelékeztek a 24 éve elhunyt Simon Tiborról. Mutatjuk a szerdai megemlékezés részleteit!

Mint ismert, a Ferencváros 2-2-s döntetlen után tizenegyesekkel legyőzte az ETO FC-t a Magyar Kupa elődöntőjében szerda este a Groumapa Arénában, és bejutott a májusi fináléba, ahol a zöld-fehérek ellenfele a Zalaegerszeg lesz.

A Ferencváros szurkolói nem feledkeztek el egykori játékosukról, a 2002 április 22-én tragikusan fiatalon elhunyt Simon Tibor halálának 24. évfordulójáról, méltó módon megemlékeztek róla az ETO elleni mérkőzésen:

Halálának 24. évfordulóján emlékezzünk SIMON TIBORRA! A legendás kettesre! A Fradi-szív megtestesítőjére! Hiányod örök!

– írta a Green Monsters Facebook-oldalán, a ferencvárosi szurkolói csoport két fotót is csatolt a bejegyzéshez, ahol az ETO elleni mérkőzésen történt megemlékezés pillanatai láthatóak. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

