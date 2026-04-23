Mint ismert, a Ferencváros 2-2-s döntetlen után tizenegyesekkel legyőzte az ETO FC-t a Magyar Kupa elődöntőjében szerda este a Groumapa Arénában, és bejutott a májusi fináléba, ahol a zöld-fehérek ellenfele a Zalaegerszeg lesz.

A Ferencváros szurkolói nem feledkeztek el egykori játékosukról, a 2002 április 22-én tragikusan fiatalon elhunyt Simon Tibor halálának 24. évfordulójáról, méltó módon megemlékeztek róla az ETO elleni mérkőzésen:

Halálának 24. évfordulóján emlékezzünk SIMON TIBORRA! A legendás kettesre! A Fradi-szív megtestesítőjére! Hiányod örök!

– írta a Green Monsters Facebook-oldalán, a ferencvárosi szurkolói csoport két fotót is csatolt a bejegyzéshez, ahol az ETO elleni mérkőzésen történt megemlékezés pillanatai láthatóak.

