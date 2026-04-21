Visszatért a Fradihoz Varga Barnabás – így fogadták az öltözőben

A görög bajnoki szünetet kihasználva meglátogatta korábbi ferencvárosi csapattársait Varga Barnabás, az AEK Athén magyar válogatott csatára – számolt be róla a Fradi.hu.

„Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal. Amikor aláírtam a görögökhöz, nem igazán tudtam úgy elköszönni a Fraditól, ahogy szerettem volna. Öröm volt egy kicsit visszatérni, csütörtökig most Magyarországon leszek” – idézi a régi csapattársainak kávét is felszolgáló Vargát a fradi.hu.

Az AEK csatára a Ferencvárosi TC Európa-liga-meneteléséről is mondott néhány szót:

„Az utolsó portugáliai meccsünket leszámítva valóban jól ment a csapat. Nyilván az első, hazai 2–0 után volt esély a továbbjutásra, végül nem jött össze, de így is büszkék lehetnek a teljesítményükre.”

A zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane is megszólalt Varga látogatása kapcsán:

„Nagyszerű volt újra látni Barnit, kiváló ember minden téren. Megköszöntem neki mindazt, amit értünk tett, és a legjobbakat kívántuk egymásnak. Mondtam neki, hogy csak folytassa ugyanígy a görögöknél is, lőjön minél több gólt, és érezze jól magát.”

