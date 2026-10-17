Stafford Rangers Overview

Alonso fait confiance à Penders pour le choc face à Liverpool

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a réaffirmé son soutien total à Mike Penders, confirmant que le jeune gardien conservera sa place pour le prochain match de Coupe de la Ligue anglaise face à Liverpool. Cette décision intervient malgré un après-midi difficile pour le Belge lors du derby londonien contre Tottenham Hotspur.