Stafford Rangers Overview

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Stafford Rangers

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FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAM

Alonso fait confiance à Penders pour le choc face à Liverpool

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a réaffirmé son soutien total à Mike Penders, confirmant que le jeune gardien conservera sa place pour le prochain match de Coupe de la Ligue anglaise face à Liverpool. Cette décision intervient malgré un après-midi difficile pour le Belge lors du derby londonien contre Tottenham Hotspur.

M. PendersX. Alonso
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3Brighton crestBrighton85122371616
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