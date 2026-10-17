Stafford Rangers Overview

Martin Keown s’est interrogé sur les choix tactiques surprenants de Xabi Alonso après la décevante défaite de Chelsea à domicile contre Tottenham (2-0). L’ancien défenseur d’Arsenal n’a pas compris pourquoi l’entraîneur avait opté pour un dispositif avec un faux neuf plutôt que de faire entrer un attaquant expérimenté présent sur le banc.
L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a réaffirmé son soutien total à Mike Penders, confirmant que le jeune gardien conservera sa place pour le prochain match de Coupe de la Ligue anglaise face à Liverpool. Cette décision intervient malgré un après-midi difficile pour le Belge lors du derby londonien contre Tottenham Hotspur.