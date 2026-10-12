القادسية ضد باختاكور | درس الأهلي ذهب هباءً ومهمة انتقام عراقية لم تكتمل .. "حماية" المنتخب السعودي لمصعب الجوير تؤتي ثمارها!

للمباراة الثانية على التوالي بعد أزمة استبعاده من قائمة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، يبدع صانع الألعاب مصعب الجوير مع القادسية.
الجوير أمام باختاكور الليلة، كان صاحب تمريرة "بري أسيست" الأكثر من رائعة إلى الظهير كريستوفر بونسو باه، الذي مررها بدوره إلى تيجاني رايندرز، ليحرز هدف بني قادس الوحيد في اللقاء.
وبعيدًا عن لقطة الهدف، تألق النجم السعودي بتمريراته البينية طوال 69 دقيقة مشاركة قبل استبداله، وخلق فرصتين أخرتين لزملائه، لم يحسنوا استغلالها.
تأثير الجوير داخل المستطيل الأخضر كان واضحًا للعيان، لكن الغريب كان قرار مدرب القادسية بريندان رودجرز باستبداله في الدقيقة 69، للدفع بمحمد القحطاني، وفي الدقيقة نفسها خرج بونسو باه لنزول ياسر الشهراني، في تغييرين أثرا كثيرًا على الشكل الهجومي للفريق، وساهم في عودة باختاكور للقاء.
لكن بعيدًا عن انتقاد قرار رودجرز، علينا أن نشكر المنتخب السعودي الذي ساهم في مواصلة الجوير لتألقه مع القادسية..
بتحقيق الأخضر لقب خليجي 27 في غياب الجوير، رغم أنه أفضل لاعب وسط سعودي في الموسم الجاري، ربما "حمى" اللاعب بطريقة غير مباشرة من أن تصيبه لعنة الغرور التي تصيب من هم في سنه أمام كثرة الإشادات .. فالسيناريو البديل كان سيكون "لو كان معنا الجوير لما خسرنا اللقب الخليجي!".
الوضع الآن هو أن الجوير هو من يحتاج إثبات أحقيته بالمشاركة مع المنتخب السعودي، وليس العكس، فالأخضر لم يتعطل بدونه، لذا عليه مواصلة التألق وإلا فالاستبعاد من جديد في انتظاره!