"هدية مسمومة" للمنتخب السعودي، العراق أمام "ورطة كبرى" والإمارات من أكبر المتضررين .. الفائزون والخاسرون بعد تأجيل كأس آسيا 2027

لأن سلامة الجميع أهم من أي حدث رياضي، يبقى تأجيل كأس آسيا 2027 قرارًا منطقيًا، لحين استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً فيما يتعلق باستهداف جماعة الحوثيين اليمنية لعدة مناطق في المملكة العربية السعودية؛ البلد المضيف لهذه النسخة من البطولة القارية.
وبالفعل هذا ما قرره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تأجيل كأس آسيا 2027 إلى الفترة من 23 ديسمبر 2027 وحتى 21 يناير 2028، بدلًا من الموعد المحدد مسبقًا (من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027).
لكن إن نحينا الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية جانبًا، واقتصرنا النظر على المنظور الكروي فقط، فحتمًا هناك فائزون وخاسرون من قرار التأجيل.. لذا دعونا في السطور التالية نستعرض تداعيات هذا القرار!