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المباريات الودية

نظرة عامة على المباريات الودية

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جدول التلفزيون

المباريات الودية، المباريات والنتائج

الاثنين، 5 أكتوبر
الأردن badge
الأردن
الأردن
0
فنزويلا badge
فنزويلا
فنزويلا
0
انتهت
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
0
بنين badge
بنين
بنين
0
½
شاشا

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شاشا
Sport TV1
كولومبيا badge
كولومبيا
كولومبيا
0
بيرو badge
بيرو
بيرو
0
43'
Movistar Plus+
الولايات المتحدة الأمريكية badge
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا
0
كندا badge
كندا
كندا
0
23'
fuboTV
المكسيك badge
المكسيك
المكسيك
تشيلي badge
تشيلي
تشيلي
TUDN
الخميس، 26 مارس
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
2
موريتانيا badge
موريتانيا
موريتانيا
1
انتهت
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain11006153
ف
2Bayern Múnich crestBayern Múnich11005053
ف
3Barcelona crestBarcelona11005143
ف
4Manchester United crestManchester United11004043
ف
5Como crestComo11004133
ف
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