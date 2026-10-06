معاينة المباراة الودية الدولية بين الأرجنتين وبنين

معاينة شاملة لمباراة الأرجنتين ضد بنين في مباراة دولية ودية. نستعرض النتائج الأخيرة، وحالة التشكيلة، وأبرز القصص قبل هذا اللقاء على ملعب استاديو ماس مونومنتال في بوينس آيرس.