Skeid Overview

Sesko a fixé à Manchester United un objectif de buts qui devrait être « inscrit dans le contrat »
Benjamin Sesko s'est vu assigner un objectif de buts pour la saison 2026-2027, objectif qui, selon Dwight Yorke, devrait être « inscrit dans son contrat » à Manchester United. L'ancien international anglais estime que l'attaquant slovène a le potentiel pour « s'envoler » avec les Red Devils. Michael Carrick compte donc sur son avant-centre pour atteindre ces chiffres et permettre à Old Trafford de retrouver la course au titre de Premier League.