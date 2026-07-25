Skeid Overview

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Alex Ferguson Michael Carrick Manchester United

Carrick parviendra-t-il à accomplir un exploit sans précédent à Manchester United depuis l’ère Ferguson ? Analyse de sa longévité potentielle

Michael Carrick est le dernier entraîneur en date à relever le défi de redonner à Manchester United ses gloires d’antan, mais parviendra-t-il à réaliser un exploit inédit depuis l’ère de Sir Alex Ferguson ? Les Red Devils n’ont plus remporté le titre de Premier League depuis le départ de l’emblématique Écossais et ont également eu du mal à trouver une certaine stabilité sur le banc. Mikael Silvestre a déclaré à GOAL que le nouvel entraîneur était capable de bénéficier d’une longévité rare.

M. CarrickPremier League
Benjamin Sesko Matheus Cunha Manchester United 2025-26

Sesko a fixé à Manchester United un objectif de buts qui devrait être « inscrit dans le contrat »

Benjamin Sesko s'est vu assigner un objectif de buts pour la saison 2026-2027, objectif qui, selon Dwight Yorke, devrait être « inscrit dans son contrat » à Manchester United. L'ancien international anglais estime que l'attaquant slovène a le potentiel pour « s'envoler » avec les Red Devils. Michael Carrick compte donc sur son avant-centre pour atteindre ces chiffres et permettre à Old Trafford de retrouver la course au titre de Premier League.

B. SeskoPremier League
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2. Division crest2. Division

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
8Rana FK crestRana FK114251820-214
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9Junkeren crestJunkeren124261621-514
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10Skeid crestSkeid124172019113
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11Stjoerdals Blink crestStjoerdals Blink123271823-511
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12Ull/Kisa crestUll/Kisa123091839-219
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