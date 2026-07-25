Skeid Overview

Carrick parviendra-t-il à accomplir un exploit sans précédent à Manchester United depuis l’ère Ferguson ? Analyse de sa longévité potentielle

Michael Carrick est le dernier entraîneur en date à relever le défi de redonner à Manchester United ses gloires d’antan, mais parviendra-t-il à réaliser un exploit inédit depuis l’ère de Sir Alex Ferguson ? Les Red Devils n’ont plus remporté le titre de Premier League depuis le départ de l’emblématique Écossais et ont également eu du mal à trouver une certaine stabilité sur le banc. Mikael Silvestre a déclaré à GOAL que le nouvel entraîneur était capable de bénéficier d’une longévité rare.