El Excelsior vende a Derensili Sanches Fernandes por una cantidad millonaria a un club inglés

El Excelsior y el Huddersfield Town han acordado el traspaso de Derensili Sanches Fernandes, informa Voetbal International. El delantero jugará en la tercera división inglesa por una cifra millonaria.

El extremo, de 25 años, llegó al Excelsior en 2023 procedente del Jong FC Utrecht y se convirtió en una de sus principales amenazas ofensivas.

En total, disputó 104 partidos, marcó veinte goles y dio trece asistencias, siendo clave en la recta final de la pasada temporada.

En la última Eredivisie marcó seis goles y dio tres asistencias, cuatro de ellos en las jornadas 30, 31 y 32.

Con un gol ante el PEC Zwolle (2-2), dos frente al FC Utrecht (5-0) y uno contra el FC Groningen (2-3), aportó puntos clave que aseguraron la permanencia directa en la Eredivisie.

Su contrato vence en 2027, así que Excelsior lo traspasa ahora para obtener un buen ingreso. Una vez listo el papeleo, el fichaje se hará oficial.

Ahora buscará ayudar al Huddersfield en su lucha por ascender a la Championship, donde ya militan Ilias Bronkhorst (ex del Excelsior) y Radinio Balker (ex del FC Groningen).