Torreense Overview

Everton meningkatkan upaya mereka untuk memburu Folarin Balogun dengan melayangkan tawaran resmi kepada penyerang AS Monaco itu saat bursa transfer musim panas memasuki tahap akhir. Penyerang internasional Amerika Serikat tersebut dilaporkan ingin segera menuntaskan kepindahannya ke Goodison Park, dengan David Moyes mengidentifikasi sang striker sebagai target prioritas untuk memperkuat lini serangnya.
Richarlison memicu kehebohan besar di media sosial setelah mengunggah pesan misterius menyusul kabar tentang kepindahannya yang akan segera terwujud dari Tottenham Hotspur. Penyerang Brasil itu siap menjalani comeback dramatis ke Everton, yang akan mengakhiri babak sulit di London utara di bawah Roberto De Zerbi.
Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena akhir musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar pindah dalam transfer bernilai besar sebelum tenggat waktu pada 1 September.
Tottenham Hotspur dan Everton dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip untuk dua transfer besar, dengan Iliman Ndiaye menuju London utara dan Richarlison kembali ke Merseyside. Langkah besar ini terjadi di tengah periode penuh gejolak bagi Tottenham, yang menjalani awal tanpa kemenangan di musim Premier League.