Torreense Overview

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Torreense

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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026

Everton mendekati Balogun setelah mengajukan tawaran €18 juta kepada Monaco

Everton meningkatkan upaya mereka untuk memburu Folarin Balogun dengan melayangkan tawaran resmi kepada penyerang AS Monaco itu saat bursa transfer musim panas memasuki tahap akhir. Penyerang internasional Amerika Serikat tersebut dilaporkan ingin segera menuntaskan kepindahannya ke Goodison Park, dengan David Moyes mengidentifikasi sang striker sebagai target prioritas untuk memperkuat lini serangnya.

EvertonF. Balogun
Ollie Watkins Al-Hilal GFX

Watkins memalukan karena meninggalkan Villa demi pindah ke Arab Saudi

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena akhir musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar pindah dalam transfer bernilai besar sebelum tenggat waktu pada 1 September.

OpinionAl-Hilal
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August 2026
Liga Portugal 2
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Torreense
TOR
0
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VIZ
3
FT
September 2026
Liga Portugal 2
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Benfica B
BEN
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Torreense
TOR
Liga Portugal 2
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Torreense
TOR
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Leixoes
LEI
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Standings

Liga Portugal 2 crestLiga Portugal 2

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
14Tondela crestTondela410326-43
L
L
L
W
15FC Porto B crestFC Porto B410328-63
L
W
L
L
16Torreense crestTorreense402259-42
L
D
D
L
17Feirense crestFeirense401304-41
L
L
L
D
18Chaves crestChaves401349-51
L
D
L
L
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