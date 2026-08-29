Torreense Overview

Watkins memalukan karena meninggalkan Villa demi pindah ke Arab Saudi

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena akhir musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar pindah dalam transfer bernilai besar sebelum tenggat waktu pada 1 September.