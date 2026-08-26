Cómo conseguir entradas para el Deportivo Alavés vs Valencia: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Deportivo Alavés se enfrenta al Valencia el miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Estadio Mendizorroza de Vitoria.

El partido reaviva una rivalidad competitiva en la máxima categoría, con ambos clubes en busca de puntos cruciales en el arranque de la temporada. En su enfrentamiento anterior, en marzo de 2026, el Valencia logró una ajustada victoria en casa por 3-2 en Mestalla. El Alavés buscará aprovechar su condición de local para tomarse la revancha ante Los Che.

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¿Cuándo es el saque inicial del Deportivo Alavés vs Valencia de LaLiga?

El Deportivo Alavés vs Valencia se disputa en el Estadio Mendizorroza de Vitoria.

Primera División - Jornada 6 16 sept 2026 - 09:00 Estadio Mendizorroza

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo Alavés vs Valencia de LaLiga?

Puedes comprar entradas para el partido entre Deportivo Alavés y Valencia a través de varias fuentes principales:

Canales oficiales de los clubes

Sitio web oficial del Deportivo Alavés: El club anfitrión vende entradas directamente al público general a través de su portal oficial de venta online (deportivoalaves.com).

Taquilla del estadio Mendizorrotza: Las entradas se pueden comprar en persona en la taquilla del estadio de Vitoria-Gasteiz, sujetas a disponibilidad los días de partido o en los días previos al encuentro.

Tienda oficial (Baskonia Alavés Store): Las entradas generales suelen estar disponibles en la tienda oficial del club, situada en el centro de Vitoria-Gasteiz.

Plataformas secundarias y de reventa

Socios principales de venta de entradas y agregadores: Mercados secundarios como StubHub ofrecen entradas de reventa de distintos vendedores, aunque los precios suelen ser más altos que el valor nominal en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo Alavés vs Valencia de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Deportivo Alavés y Valencia en el Estadio Mendizorrotza varían en función de la ubicación del asiento y de si la compra se realiza a través de canales oficiales o secundarios:

Precios oficiales de venta al público (canales del club)

Detrás de las porterías (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 € - 50 €

Tribuna lateral (Tribuna Preferencia): 35 € - 55 €

Tribuna principal (Tribuna Principal / Central Premium): 50 € - 75 €

Plataformas secundarias y de reventa

En sitios web de intercambio de entradas como StubHub, los precios arrancan actualmente en torno a:

Precio inicial de entrada general: ~60 € - 70 €

Precio medio de reventa: ~140 € - 210 € (según la categoría y la demanda)

Deportivo Alavés vs Valencia de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo Alavés vs Valencia

El Deportivo Alavés ha ganado tres y empatado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con su único encuentro oficial en esa racha saldado con un empate 1-1 en el campo del Rayo Vallecano el 20 de agosto. Su mejor resultado fue un triunfo por 3-0 sobre el Getafe en LaLiga el 15 de agosto, después de una victoria amistosa también por 3-0 ante el Castellon. El Alavés ha marcado ocho goles y ha encajado dos en esos cinco partidos, dejando su portería a cero en dos de ellos.

El balance reciente del Valencia es de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Real Betis el 25 de agosto, después de un empate 0-0 con el Celta Vigo tres días antes. Su única victoria en esta racha llegó en un amistoso de pretemporada contra el Hercules, por 2-0. El Valencia no ha logrado marcar en tres de sus últimos cinco partidos.

Deportivo Alavés vs Valencia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en LaLiga el 8 de marzo de 2026, cuando el Valencia ganó 3-2 en casa al Alavés. Antes de eso, ambos clubes empataron 0-0 en Mendizorroza en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Alavés suma dos victorias por una del Valencia, con otros dos empates, y el Alavés presenta un mejor balance cuando juega en casa en este duelo.