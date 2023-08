Kylian Mbappé verhandelt mit PSG: Zwei Optionen stehen im Raum

Kylian Mbappé ist in Vertragsgespräche mit Paris Saint-Germain eingetreten, wobei der Superstar zwei Optionen bei PSG hat.

WAS IST PASSIERT? Kylian Mbappé hat Verhandlungen mit PSG über einen neuen Vertrag aufgenommen und der 24-Jährige wird mindestens eine weitere Saison in Paris bleiben. Allerdings wird er laut Sky Sports im nächsten Sommer nicht ablösefrei wechseln, sondern hat zwei Möglichkeiten.

Er kann entweder die Vertragsverlängerungsklausel in seinem Vertrag aktivieren, wodurch er bis 2025 bei PSG bleibt, oder einen neuen, längerfristigen Vertrag unterschreiben. Jeder neue Vertrag wird wahrscheinlich eine garantierte Verkaufsklausel enthalten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mbappé hatte PSG Anfang des Sommers mitgeteilt, dass er die Klausel bezüglich einer Vertragsverlängerung nicht aktivieren würde, was zu einer langen Streit-Saga führte, die damit endete, dass der Verein drohte, ihn auf die Bank zu setzen. Zuletzt wurde er aber wieder in den Kader von Trainer Luis Enrique integriert.

PSG geht davon aus, dass Mbappé bereits zugestimmt hat, im nächsten Sommer zu Real Madrid zu wechseln, aber es sieht so aus, als müssten die Königlichen richtig tief in die Tasche greifen, um ihn vom Parc des Princes loszueisen. PSG verlangt für Mbappé 250 Millionen Euro.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? PSG spielt am kommenden Wochenende in der Ligue 1 gegen Lens.