"Du wirst nie wieder spielen": Streit bei PSG zwischen Kylian Mbappé und Nasser Al-Khelaifi soll heftig gewesen sein

Mittlerweile spielt Kylian Mbappé wieder für PSG. Nasser Al-Khelaifi hatte zwischenzeitlich anderes im Sinn.

WAS IST PASSIERT? Laut Medienberichten gab es vor wenigen Tagen einen heftigen Streit zwischen Paris Saint-Germains Starstürmer Kylian Mbappé und Klubchef Nasser Al-Khelaifi. Ursache war die Vertragssituation des Angreifers, der bei PSG nicht verlängern möchte. Al-Khelaifi soll ihm daraufhin damit gedroht haben, "nie wieder" zu spielen. Das schreibt L'Équipe.

WAS WURDE GESAGT? Demnach habe es am 8. August ein Treffen zwischen Mbappé und seinem Präsidenten gegeben. Dabei sei es zum Streit gekommen und Al-Khelaifi habe gesagt: "Du wirst schon sehen: Du wirst nie wieder spielen. Wir werden nicht aufgeben." Mbappé habe geantwortet: "Was werde ich sehen? Du bist der einzige Präsident, der mich nicht spielen lässt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung war Mbappé noch vom Mannschaftstraining ausgeschlossen. Der 24-Jährige hatte einige Wochen zuvor erklärt, seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Mutmaßlich strebt er dann einen ablösefreien Abgang an, Real Madrid gilt als favorisiertes Ziel. Al-Khelaifi hatte öffentlich bereits betont, ein ablösefreier Wechsel des Weltmeisters von 2018 sei "unmöglich".

Mittlerweile haben sich die Wogen etwas geglättet. Nachdem Mbappé zum Saisonauftakt gegen Lorient (0:0) nicht zum Kader des neuen Trainers Luis Enrique gezählt hatte, kehrte er nach einer Aussprache mit der Klubführung jüngst ins Training mit seinen Mannschaftskameraden zurück. Beim 1:1 gegen Toulouse am Samstagabend kam er wieder zum Einsatz und erzielte prompt per Strafstoß seinen ersten Saisontreffer.

