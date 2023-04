Ancelotti-Nachfolger? Real Madrid angeblich in Kontakt mit Zinédine Zidane

Wird Vereinslegende Zidane ein drittes Mal Cheftrainer bei Real? Die Madrilenen sollen sich mit ihm beschäftigen.

WAS IST PASSIERT? Bei Real Madrid denkt man angeblich darüber nach, Zinédine Zidane ein drittes Mal als Cheftrainer anzustellen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Einem Bericht von Foot Mercato zufolge befinden sich die Königlichen derzeit in Gesprächen mit Zidane über ein mögliches erneutes Engagement im Bernabéu. Der 50-Jährige hat seit dem Ende seiner zweiten Amtszeit bei Real (März 2019 bis Juni 2021) bisher keinen neuen Trainerjob angenommen. Zuvor hatte Zidane die Madrilenen schon von Januar 2016 bis Mai 2018 trainiert und dabei dreimal in Folge die Champions League gewonnen.

Zuletzt hatte RMC Sport berichtet, dass Zidane seine nächste Station bei Juventus Turin sieht, einem anderen seiner ehemaligen Vereine. Für die Italiener war Zidane von 1996 bis 2001 als Spieler aktiv gewesen, ehe er zu Real wechselte.

Möglicherweise könnte ein Interesse der Königlichen Zidane nun dazu bewegen, seinen Wunsch, Juve zu übernehmen, noch einmal zu überdenken.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Ob Real im Sommer überhaupt einen neuen Trainer braucht, ist derweil weiterhin ungewiss. Carlo Ancelotti wird schon seit längerem mit dem Posten als brasilianischer Nationalcoach in Verbindung gebracht, hat in Madrid aber noch Vertrag bis 2024. Und diesen möchte der 63-jährige Italiener laut eigener Aussagen auch erfüllen.