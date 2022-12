Real Madrid - Carlo Ancelotti sagt Brasilien ab: "Dann werde ich nicht wechseln"

Wird Carlo Ancelotti der neue Nationaltrainer Brasiliens? Der Italiener hat nun für mehr Klarheit gesorgt - Real-Fans dürfen durchatmen.

WAS IST PASSIERT? Carlo Ancelotti hat dem brasilianischen Fußballverband eine Absage in Sachen Nationaltrainer-Job erteilt. Der Italiener machte deutlich, dass er seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei Real Madrid erfüllen möchte.

WAS WURDE GESAGT? Im Gespräch mit dem italienischen Radiosender Rai Radio 1 sagte Ancelotti: "Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bereithält, ich lebe von Tag zu Tag. Im Moment fühle ich mich in Madrid sehr wohl, wir haben uns für diese Saison viel vorgenommen. Ich werde Zeit haben, um über meine Zukunft nachzudenken."

Der 63-Jährige führte des Weiteren aus: "Ich habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, und wenn Madrid mich bis dahin nicht entlässt, werde ich nicht wechseln".

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Internetportal UOL Esporte berichtete mit Bezug auf brasilianische Verbandsquellen, dass der Real-Coach im Oktober bereits kontaktiert wurde, um die Nachfolge von Tite bei der Seleção anzutreten.

Auch Pep Guardiola wurde mit dem Nationaltrainer-Job der brasilianischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht, verlängerte zuletzt aber seinen Vertrag bei Manchester City bis 2025. Ex-Coach Tite verkündete nach dem WM-Viertelfinal-Aus gegen Kroatien seinen Abschied.

