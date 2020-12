Champions League live: RB Leipzig vs. Manchester United jetzt im LIVE-TICKER - 2:0

In der Champions League ist Spannung pur angesagt: RB Leipzig spielt gegen Manchester United heute um den Einzug in die K.o.-Runde. Der LIVE-TICKER!

spielt heute Abend gegen - und das wird spannend! Denn in Gruppe H der UEFA entscheidet sich erst an diesem letzten Spieltag, wer denn in die nächste Runde einzieht.

PSG ( ), Manchester United und RB Leipzig kämpfen um zwei Achtelfinaltickets. PSG hat im Parallelspiel gegen die wohl leichteste Aufgabe vor der Brust, als Tabellenführer geht aber United in den letzten Spieltag.

Wo läuft die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM? In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zum Spiel RB Leipzig vs. Manchester United im LIVE-TICKER , hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung.

RB Leipzig vs. Manchester United 1. Halbzeit - 2:0 Tore: 1:0 Angelino (2.), 2:0 Haidara (13.) Aufstellung Leipzig Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban, Angelino - Kampl, Haidara, Sabitzer - Nkunku, Olmo, Forsberg Aufstellung Manchester United De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Matic - Telles, Fernandes, Greenwood - Rashford Gelbe Karten: Bruno Fernandes (5.), Mukiele (32.)

24. | Manchester kommt nach einer Ecke zu einem Kopfball durch Greenwood in der Strafraummitte. Der Ball fliegt aber hoch über das Tor.

24. | Bruno Fernandes schießt den Ball bei einem Freistoß aus etwa 20 Metern von halbrechts in die Mauer der Sachsen.

21. | Leipzig gewinnt zwar weniger Zweikämpfe (35:65 Prozent), aber das Pressing ist es eben, das seine Wirkung zeigt: Die Hausherren haben etwa 60 Prozent Ballbesitz. RB hat eine sehr ordentliche Passquote von gut 85 Prozent. Bei Manchester sind es knapp 80 Prozent.

19. | In der Partie zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul steht es noch 0:0 übrigens.

17. | Die nächste Großchance für die Hausherren: Forsberg ist in dieser Strafraummitte völlig frei, aber sein Schuss mit rechts verfehlt das Tor ganz knapp.

15. | Wüsste man nicht um die Klasse, die in Manchester United steckt, dann könnte man übermütig werden und sagen: Was soll Leipzig denn jetzt noch passieren. Aber: Es sind erst 15 Minuten absolviert. Und ein Tor der Gäste wird den Thrill-Faktor in diesem Spiel wieder zurückbringen.

RB Leipzig vs. Manchester United im LIVE-TICKER: Tor durch Haidara, 2:0

13. | Toooor! RB LEIPZIG - Manchester United 2:0. Leipzig muss sich wohl selber zwicken, dass es in diesem so wichtigen Spiel nach 13 Minuten 2:0 steht. Angelino ist dieses Mal der Vorbereiter mit einer weiten Flanke von links in den Strafraum etwa auf Höhe des rechten Fünferecks. Haidara ist dieses Mal eingelaufen - und kein United-Spieler ist bei ihm. Seinen Flachschuss ins linke Eck kann De Gea nicht parieren. Für Haidara ist es das erste Tor in dieser CL-Saison.

11. | Dass Leipzig in der Anfangsphase so viele Offensivaktionen haben würde, war vor dem Anpfiff doch eher nicht erwartet worden. RB presst sehr intensiv gegen die Aufbauversuche der Engländer, die Nagelsmann-Schützlinge betätigen sich in vielen Situationen eher als Jäger denn als Fußballer.

9. | Die erste Schussmöglichkeit in der Box für die Gäste hat Greenwood, der an Orban vorbei kommt, aber dann nicht wuchtig abschließt. Schlussmann Gulacsi hat mit dem Flachschuss keine Mühe.

7. | Schon wieder hat Angelino im Strafraum eine Schusschance. Dieses Mal geht der Ball aber zentral auf Keeper De Gea.

5. | Bruno Fernandes' erste auffällige Aktion ist eine unfaire im Mittelfeld. Dafür gibt es Gelb.

4. | Besser konnte es wirklich nicht losgehen: Nun hat Leipzig sowohl Manchester als auch Paris unter Druck gesetzt.

RB Leipzig vs. Manchester United im LIVE-TICKER: Tor durch Angelino, 1:0

2. | Toooor! RB LEIPZIG - Manchester United 1:0. Ein Start nach Maß für die Gastgeber: Der erste Angriff bringt die Führung. Sabitzer schlägt den Ball vom rechten Flügel weit nach links in den Strafraum. Angelino ist mit aufgerückt und trifft dann mit seiner Direktabnahme aus etwa 12 Metern flach rechts ins Eck. Für den Defensivspieler ist es bereits das dritte Tor in dieser CL-Saison.

1. | Jetzt geht's los!

RB Leipzig vs. Manchester United im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Beide Mannschaften werden gleich auf den Rasen kommen. Zuschauer sind - das ist natürlich keine Überraschung in diesen Corona-Zeiten - nicht im Stadion.

vor Beginn | Noch ein paar Fakten rund ums Spiel: Als Kapitän beim Bundesligisten läuft Konate auf, bei den Gästen trägt Maguire die Spielführerbinde. Die äußeren Bedingungen: Es ist kalt mit etwa 3 Grad Celsius in Leipzig und stark bewölkt.

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist gleich der Spanier Antonio Mateu Lahoz. Als Video-Assistent ist sein Landsmann Alejandro Hernandez im Einsatz.

vor Beginn | 15 Minuten sind es noch bis zum Anpfiff um 21 Uhr. Leipzig wird in einem 4-3-3 auflaufen, aber sicher nicht im Hurra-Stil angreifen. Ja, nur mit einem Sieg kommt RB weiter, aber klar ist auch: Manchester ist so stark besetzt, dass ein erfolgreicher Konter der im 4-2-3-1 geordneten Engländer richtig teuer werden könnte. Also, zu erwarten ist wohl eher ein Geduldspiel.

vor Beginn | Leipzig nimmt aus den vergangenen beiden Spielen in Istanbul (4:3) und München (3:3) mehrere Erkenntnisse mit: Die Moral im Team stimmt, in der Offensive läuft vieles gut - aber in der Abwehr muss dringend mehr Stabilität rein. Das gilt umso mehr, als dass heute mit Manchester United die stärkste Angriffsreihe der Gruppe H zu Gast ist: 13 Treffer erzielten die Engländer in den ersten fünf Partien - fünf davon wie erwähnt im Hinspiel ...

vor Beginn | An das Hinspiel in Old Trafford will sich bei den Leipzigern wahrscheinlich niemand erinnern: 0:5 ging die Partie Ende Oktober verloren - das war damals die erste Saisonniederlage für die Nagelsmänner in einem Pflichstpiel. Dabei hatte es bis gut 15 Minuten vor Schluss beim Stand von 0:1 noch so ausgesehen, als dass man aus Manchester Zählbares mitnehmen könne. Drei Rashford-Treffer und ein Elfmeter-Tor von Martial sorgten am Ende aber für sehr lange Gesichter bei den Leipzigern.

vor Beginn | In Gruppe H ist heute Abend Spannung garantiert: Mit Manchester, Paris und Leipzig haben drei Teams je neun Punkte - und natürlich wollen alle drei ins Achtelfinale. RB kommt sicher nur mit einem Sieg weiter, Manchester reicht in jedem Fall ein Unentschieden. Auf den Ausgang des Spiels zwischen Paris und Istanbul will erst einmal keiner schauen. Eins ist aber sicher: Verlieren die Sachsen, stehen sie am Ende sicher nur auf Rang 3 und würden dann im kommenden Jahr in der weiterspielen.

vor Beginn | Auch bei den Gästen gibt es mit Fred nach dessen Gelb-Roter-Karte beim 1:3 gegen Paris einen gesperrten Spieler. Für ihn sowie die beiden angeschlagenen Martial und Cavani sind Greenwood, Shaw und Matic neu in der Startformation. Keeper De Gea ist wieder fit - beim 3:1 bei West Ham am vergangenen Wochenende hatte noch Henderson zwischen den Pfosten gestanden.

vor Beginn | So geht Manchester United in die Partie: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Matic - Greenwood, Brundo Fernandes, Alex Telles - Rashford. Trainer: Solskjaer.

vor Beginn | Bei den Gastgebern fehlt heute Upamecano in der Abwehr, da er in der vergangenen Woche beim Spiel in Istanbul seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb gesehen hatte. Für ihn kommt Orban ins Team. Außerdem ersetzt Nkunku den zunächst auf der Bank sitzenden Poulsen. Nicht im RB-Aufgebot befindet sich der positiv auf das Coronavirus getestete Lazar Samardzic.

vor Beginn | Die Aufstellung von RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban, Angelino - Sabitzer, Haidara, Kampl - Nkunku, Olmo, Forsberg. Trainer: Nagelsmann.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung des RB Leipzig vs. Manchester United.

RB Leipzig vs. Manchester United im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung RB Leipzig:

Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban, Angelino - Kampl, Haidara, Sabitzer - Nkunku, Olmo, Forsberg.

Aufstellung Manchester United:

De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Matic - Telles, Fernandes, Greenwood - Rashford.

RB Leipzig vs. Manchester United im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

RB Leipzig musste im bisher einzigen Duell gegen Manchester United gleich 5 Tore hinnehmen – dies am 2. Spieltag der laufenden Saison in der Champions League im Old Trafford.

Manchester United hat die letzten beiden Auswärtsspiele in in der Champions League verloren: mit 1-3 gegen Bayern München im April 2014, und mit 2-3 gegen Wolfsburg im Dezember 2015.

Dies ist das 3. Mal, das es RB Leipzig in der Champions League mit einem englischen Gegner zu tun bekommt. In der letzten Saison gewannen die Sachsen 2-mal gegen die Spurs, ehe es in dieser Saison am 2. Spieltag die Niederlage gegen Manchester United gab.

Bei Manchester United gibt es in den letzten 6 Auswärtsspielen in der Champions League einen ständigen Wechsel zwischen Sieg und Niederlage. Im letzten Spiel im vergangenen Monat gab es eine Niederlage gegen Istanbul Basaksehir.

RB Leipzig hat die letzten 3 Heimspiele in der Champions League gewonnen und dabei nur 1 Tor kassiert. Dieser Lauf begann mit einem 3-0 im Achtelfinale der vergangenen Saison gegen .

Ole Gunnar Solskjær hat 5 seiner 9 Spiele in der Champions League als Trainer verloren (S4); noch nie hat ein Trainer, der für ein englisches Team zuständig war oder ist, in seinen ersten 10 Spielen in diesem Wettbewerb 6 oder mehr Niederlagen hinnehmen müssen.

In der laufenden Champions League hat RB Leipzig den Gegnern im Schnitt nur 8,4 Pässe zugestanden, ehe die erste Defensivaktion der Leipziger greift (PPDA). Kein anderes Team stört den Gegner in dieser CL-Saison so früh - das unterstreicht das intensive Pressing von RB.

Manchester United-Stürmer Marcus Rashford hat in der laufenden Champions League 3 Treffer erzielt, nachdem er mit dem Ball marschiert war (mindestens 5+ Meter mit dem Ball). Das ist der höchste Wert aller Spieler.

RB Leipzigs Linksverteidiger Angeliño war in der laufenden Champions League an 4 Treffern beteiligt (2 Tore & 2 Assists) – der einzige Spanier mit mehr Torbeteiligungen im gegenwärtigen Wettbewerb ist Juventus’ Álvaro Morata (7; 6 Tore & 1 Assist).

Manchester Uniteds Marcus Rashford hat in der Gruppenphase der aktuellen Champions League 6 Tore erzielt – kein Engländer hat jemals 7 oder mehr Treffer in einer einzigen Gruppenphase geschossen. Der einzige Spieler von Man Utd, dem dies gelang, war 2004-05 Ruud van Nistelrooy (8 Tore).

RB Leipzig vs. Manchester United im LIVE-TICKER: Die Ausgangslage in Gruppe H

Platzierung Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. Manchester United 5 +6 9 2. PSG 5 +3 9 3. RB Leipzig 5 -2 9 4. Basaksehir 5 -7 3

RB Leipzig vs. Manchester United im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

RB Leipzig nimmt das Weiterkommen in der Champions League nach dem gelungenen Auftritt bei Bayern München mit einem guten Gefühl in Angriff. Gegen Manchester United sind die Sachsen gewarnt.

Leipzig (SID) Julian Nagelsmann setzte vor dem Gruppenfinale der Champions League auf Psychospiele. RB Leipzigs starker Auftritt im -Gipfeltreffen bei Bayern München (3:3) am Samstag hatte Eindruck hinterlassen, auch im fernen , dessen konnte sich der Trainer der Roten Bullen sicher sein. Also erhöhte Nagelsmann vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Manchester United selbstbewusst den Druck auf die Gegenseite.

"Ich weiß nicht, für wen die Gruppenkonstellation psychologisch schlechter und die Situation einfacher ist", sagte Nagelsmann mit Blick auf das Duell mit Englands Rekordmeister am Dienstag (21.00 Uhr/Sky): "Die Lage für Manchester ist kompliziert. Sie waren lange Erster, jetzt können sie mit einem Spiel ausscheiden. Wir haben uns zurückgekämpft und können es aus eigener Kraft schaffen."

Die Zuversicht ist groß. In der Königsklasse hatte Leipzig zuletzt überzeugt und Comeback-Qualitäten gezeigt, die starke Leistung in München gab zusätzlichen Rückenwind für das wegweisende Duell. "Es gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir wissen, mit Mannschaften auf diesem Niveau mithalten zu können", sagte Nagelsmann: "Der kleine, feine aber doch sehr wichtige Unterschied ist, dass wir gewinnen sollten."

Denn auf dem Papier hat RB die schlechteste Ausgangslage in der ausgeglichenen Gruppe H. Spitzenreiter Paris St. Germain, ManUnited und Leipzig liegen mit neun Punkten gleichauf. Der Bundesligist hat als Dritter jedoch die schwächste Tordifferenz, was nicht zuletzt an United liegt. Auch im direkten Vergleich hat RB schlechte Karten.

Im Hinspiel in Old Trafford Ende Oktober hatte RB die höchste Niederlage der Klubgeschichte kassiert - das 0:5 war vor allem einem unerklärlichen Einbruch in der Schlussviertelstunde geschuldet. Am Dienstag muss die Revanche gelingen. Nur ein Sieg garantiert den Einzug ins Achtelfinale.

Dieser sei "nicht an der Tagesordnung für so einen jungen Klub, auch wenn wir im Halbfinale waren", sagte Nagelsmann: "Es ist lohnend, da alles reinzulegen." Seine Spieler sehen es ähnlich.

"Wir sind heiß drauf. Ich bin überzeugt, wenn wir wieder einen geilen Matchplan haben, dass wir Manchester schlagen können", sagte Kapitän Marcel Sabitzer. Flügelspieler Angelino sprach von einem "Finale": "Du bist weiter oder raus." Doch womöglich auch müde?

Die Regenerationsphase nach dem intensiven 3:3-Spektakel in München ist kurz, das Spiel gegen Manchester das sechste in 17 Tagen. Zudem fehlt gegen United der Gelb-gesperrte Abwehrchef Dayot Upamecano. Talent Lazar Samardzic hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

"Wir jammern nicht herum", sagte Nagelsmann dennoch, seine Spieler seien jung genug. "Du musst den Spielern die Müdigkeit nicht einreden, sondern, dass sie Maschinen sind", sagte Nagelsmann: "Und das sind sie auch!"

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Orban, Konate, Halstenberg - Mukiele, Haidara, Sabitzer, Angelino - Olmo, Forsberg - Poulsen. - Trainer: Nagelsmann.

Manchester: de Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Alex Telles - McTominay, Matic - Mata, Bruno Fernandes, Greenwood - Rashford. - Teammanager: Solskjaer.

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz ( )

RB Leipzig vs. Manchester United im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell