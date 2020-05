Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Hier läuft die Übertragung der Bundesliga

Die Bundesliga hat wieder Fahrt aufgenommen und der BVB steckt mitten im Rennen um die Meisterschaft. Hier läuft das Duell gegen Wolfsburg live im TV.

will eine Woche nach Rückkehr der weiter um Platz eins kämpfen. Am 27. Spieltag sind die Schwarz-Gelben beim zu Gast - Anstoß ist am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr.

Dortmund tritt dabei mit ordentlich Rückenwind beim Sechsten der Tabelle an, nachdem am vergangenen Wochenende der Erzrivale FC Schalke 04 klar besiegt wurde (4:0). Doch auch Wolfsburg meldete sich mit einem 2:1-Erfolg gegen den FC Augsburg zurück.

Der Sieg im Revierderby ließ nicht nur jeden BVB-Fan vor den TV-Bildschirmen jubeln, sondern veranlasste Fußballgrößen wie Jose Mourinho, Jürgen Klopp oder Real Madrids Präsident Florentino Perez dazu, Hans-Joachim Watzke zum Dreier zu gratulieren.

Ihr fragt Euch, wer VfL Wolfsburg gegen BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt? Goal versorgt Euch mit allen Infos, die Ihr zur Übertragung wissen müsst.

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund)? Das Top-Duell auf einen Blick

Duell VfL Wolfsburg - BVB (Borussia Dortmund) Datum Samstag, 23. Mai - 15.30 Uhr Ort Volkswagen-Arena, Wolfsburg Zuschauer keine (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Wolfsburg gegen Dortmund wird wie jedes Spiel der restlichen Saison als Geisterspiel ausgetragen, nachdem deutschlandweit diese Maßnahme zur Eingrenzung der Corona-Pandemie beschlossen wurde. Umso mehr Fans werden daher vor den TV-Bildschirmen das Spiel verfolgen wollen - doch wo müssen sie einschalten? Goal klärt auf.

Sky zeigt / überträgt VfL Wolfsburg gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV

Viele Fans forderten nach Bekanntwerden des Comebacks der Bundesliga, die Spiele müssten nun frei empfangbar im Fernsehen laufen. Der Forderung ist jedoch nur teilweise entsprochen worden. Lediglich die Konferenz der vier Partien am Samstagnachmittag läuft im Free-TV auf Sky Sport News HD.

Das Einzelspiel zwischen Wolfsburg und Dortmund ist dagegen exklusiv im Pay-TV bei Sky zu sehen. Der Bezahlsender zeigt / überträgt das Duell live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD. Ab 14 Uhr laufen die Vorberichte, ehe um 15.15 Uhr live ins Stadion geschaltet wird.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV bei Sky sehen - das Einzelspiel und die Konferenz

Übertragungsbeginn : 14 Uhr

: 14 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Einzelspiel : Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD Konferenz: Sky Sport News HD

Das Einzelspiel könnt Ihr lediglich mit dem kostenpflichtigen TV-Abo von Sky abrufen. Zu welchen Konditionen Ihr derzeit das Bundesligapaket buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

🧐 Was haben diese Herren gemeinsam?



Alle drei Spieler trafen bereits zweistellig für unseren BVB in dieser Saison: @Sanchooo10 (14), @woodyinho (11) und @ErlingHaaland (10). pic.twitter.com/VvLS0z3KKO — Borussia Dortmund (@BVB) May 17, 2020

Zeigt / überträgt das Free-TV VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live?

Die Einzelübertragung des Spiels läuft exklusiv im Pay-TV bei Sky - so viel steht fest. Doch auch im Free-TV sind am Samstagnachmittag Ausschnitte der Begegnung zu sehen.

Sky hat sich nämlich dazu entschlossen, die Konferenz des 27. Spieltags beim frei-empfangbaren Nachrichtensender Sky Sport News HD zu übertragen, nachdem Fans die Partien nicht mehr im Stadion verfolgen können.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) läuft live im Free-TV in der Samstagskonferenz - das sind die weiteren Begegnungen:

vs.

vs. Bayer 04 Leverkusen

vs. TSG Hoffenheim

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg gegen BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Das Fernsehen ist in der heutigen Zeit nicht mehr das alleinige Medium, das Fußball überträgt. Auch im Internet ist heutzutage so gut wie jedes Spiel zu sehen - natürlich auch Wolfsburg gegen Dortmund.

Sky Go zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Sky hat eine eigene Streaming-Plattform namens Sky Go, die sämtliche Übertragungen aus dem TV auch im Netz bereitstellt. Wolfsburg gegen Dortmund könnt Ihr also via LIVE-STREAM auf Sky Go schauen.

Um das Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch ein TV-Abonnement bei Sky mit dem Bundesligapaket. Solltet Ihr das bereits abgeschlossen haben, könnt Ihr Euch mit Euren Login-Daten auf der Sky-Go-App einloggen und das Spiel live und in voller Länge schauen.

Die App könnt Ihr auf dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone herunterladen und die Bundesliga am Samstagnachmittag auch unterwegs verfolgen.

Politik ermöglicht Saison-Fortsetzung für #Bundesliga und ab der zweiten Mai-Hälfte – Statement von Christian Seifert ➡️ https://t.co/pJysZ3K70x pic.twitter.com/kdNs29o5Cn — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 6, 2020

Sky Ticket zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Sky bietet noch eine zweite Möglichkeit, Wolfsburg gegen Dortmund heute zu streamen: Sky Ticket überträgt die Partie ebenfalls als LIVE-STREAM in voller Länge - und dazu braucht Ihr nicht einmal ein TV-Abo.

Sky Ticket könnt Ihr nämlich auch spontan und ohne langfristige Mindestlaufzeit buchen. Dabei erhaltet Ihr zwar keine Freischaltung für die Sender am TV, könnt jedoch die Spiele im Internet verfolgen.

Das Angebot von Sky Ticket ist mit verschiedenen Paketen buchbar. Alle Infos zu den Konditionen findet Ihr unter diesem Link.

Sky Sport News HD zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) kostenlos live im Stream

Nachdem das Einzelspiel lediglich mit einem kostenpflichtigen Abo zu sehen ist, könnt Ihr die Konferenz völlig gratis im LIVE-STREAM verfolgen. Sky Sport News HD überträgt den Zusammenschnitt nämlich nicht nur live im Free-TV, sondern auch auf der eigenen Webseite.

Klickt Euch über diesen Link direkt zum kostenlosen LIVE-STREAM von Sky Sport News HD und schaut dort Wolfsburg gegen Dortmund in der Konferenz!

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg gegen BVB (Borussia Dortmund)? DAZN präsentiert Euch die Highlights

Ihr seid am Samstagnachmittag unterwegs und könnt das Spiel nicht live verfolgen? Keine Sorge, denn DAZN bietet Euch die perfekte Alternative. Hier seht Ihr die Highlights der Begegnung bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Ab circa 18 Uhr könnt Ihr Euch auf der Streaming-Plattform einloggen und den Highlight-Clip jederzeit abrufen. Somit könnt Ihr im Anschluss über alle wichtigen Szenen von Erling Haaland, Jadon Sancho und Co. mitreden.

Solltet Ihr noch kein Abo bei DAZN besitzen, könnt Ihr Euch heute anmelden und das Angebot einen Monat lang völlig kostenlos nutzen. DAZN übernimmt nämlich in den ersten 30 Tagen die Kosten für jeden Neukunden.

Wer anschließend überzeugt ist vom Angebot (welches nicht nur Bundesliga-Highlights, sonder auch komplette Live-Spiele beinhaltet), kann sein Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern. Eine einmalige Zahlung in Höhe von 119,99 Euro versorgt Euch sogar mit einem kompletten Jahresabo bei DAZN.

Wer nach dem Probemonat wieder kündigen möchte, kann kostenfrei die Mitgliedschaft beenden. Kündigungsgebühren oder eine Vertragsmindestlaufzeit gibt es bei DAZN nicht.

Hier findet Ihr alle Infos zur Anmeldung bei DAZN!

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) läuft ... ... im TV ... ... auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD und in der Konferenz bei Sky Sport News HD ... im LIVE-STREAM ... ... bei Sky Go, Sky Ticket und Sky Sport News HD (Konferenz) ... in den Highlights ... ... bei DAZN

