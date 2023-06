Das Champions-League-Finale wird am Samstag live im Free-TV übertragen. Wer kommentiert das Spiel im ZDF?

Wer Lust auf einen großen Fußballabend hat, muss am Samstag einfach nur das ZDF einschalten: Der Free-TV-Sender überträgt das Champions-League-Finale 2023 nämlich frei empfangbar im Fernsehen.

Das Endspiel ist die einzige Partie der CL-Saison, die live im Free-TV läuft. Das ist aktuell so festgelegt, auch wenn kein deutsches Team am Finale beteiligt ist.

In diesem Jahr ist das bekanntlich so, schließlich treffen mit Manchester City und Inter Mailand ein englischer und ein italienischer Vertreter am 10. Juni in Istanbul aufeinander.

Wer kommentiert das Champions-League-Finale 2023 im ZDF? GOAL hat hier die Antwort auf diese Frage.

Kommentatorin beim Champions-League-Finale: Wer kommentiert im ZDF?

Mitte Mai bestätigte das ZDF, dass Claudia Neumann das Champions-League-Finale 2023 zwischen Manchester City und Inter Mailand kommentieren wird.

Eine historische Entscheidung, denn: Erstmals wird eine Frau das CL-Endspiel der Männer live kommentieren.

Kommentatorin beim CL-Finale im ZDF: Wer ist Claudia Neumann?

Claudia Neumann wurde 1964 in Düren geboren und ist 59 Jahre alt. Sie ist bereits seit Jahrzehnten im Sportjournalismus tätig und war schon bei etlichen Großereignissen im Einsatz.

Imago Images

So berichtete Neumann, die seit 1999 beim ZDF arbeitet, seit den 1990er Jahren schon von zahlreichen Europa- und Weltmeisterschaften. Bei der EM 2016 kommentierte sie erstmals Live-Spiele, auch bei der WM 2018 und der WM 2022 war sie als Kommentatorin im Einsatz.

Champions-League-Finale 2023 im ZDF: Kommentatorin, Moderator, Experten