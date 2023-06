Youssoufa Moukoko wurde von Bundestrainer Hansi Flick nicht für die drei Juni-Länderspiele nominiert. Spielt der BVB-Stürmer jetzt bei der U21-EM?

Am 16. November 2022 gab Youssoufa Moukoko beim Testspielsieg gegen den Oman sein Debüt in der Nationalmannschaft. Der Aufstieg des Stürmers von Borussia Dortmund gipfelte in der Nominierung für die WM 2022 in Katar. Dort wurde er mit seinem Kurzeinsatz im ersten Gruppenspiel gegen Japan zum bis dahin jüngsten deutschen WM-Spieler in der Geschichte der A-Nationalmannschaft.

Nach der WM wurde Moukoko allerdings nicht für die Testländerspiele im März berücksichtigt und auch auf der Spielerliste für die im Juni anstehenden Spiele des DFB-Teams gegen die Ukraine (12. Juni), Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni) fehlt der Name des Ausnahmetalents.

Nur am Strand wird Moukoko die Sommerpause aber nicht verbringen - sondern auf dem Fußballplatz.

Youssoufa Moukoko nicht im Kader von Flick: Spielt er die U21-EM?

Die Antwort auf die eben gestellte Frage lautet: Höchstwahrscheinlich ja. Moukoko wurde von U21-Trainer Antonio die Salvo in den erweiterten EM-Kader berufen. Dieser umfasst 26 Spieler, nach einem Trainingslager in Südtirol und zwei Testspielen gegen eine Südtirol-Auswahl und gegen die Schweizer U21 wird am 14. Juni der finale 23-Mann-Kader bekanntgegeben.

Neben Moukoko stehen mit Kevin Schade (FC Brentford) und Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) zwei weitere A-Nationalspieler im deutschen U21-EM-Kader. "Wir sind froh, die drei Jungs als wichtige Säulen für die EM zurück im Team zu haben", sagte Di Salvo.

Deutschland will bei der EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli) den Titel verteidigen. Vor zwei Jahren kam Moukoko bei der U21-EM verletzungsbedingt nicht zum Einsatz.

U21-EM: Der erweiterte Kader von Deutschland

Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Christian Früchtl (Austria Wien), Nico Mantl (Aalborg BK)

Abwehr: Maximilian Bauer (FC Augsburg), Jordan Beyer (Burnley FC), Yann-Aurel Bisseck (Aarhus GF), Marton Dardai (Hertha BSC), Kilian Fischer (VfL Wolfsburg), Henning Matriciani (FC Schalke), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld/Angriff: Faride Alidou (Eintracht Frankfurt), Denis Huseinbasic (1. FC Köln), Yannik Keitel (SC Freiburg), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Tom Krauß (FC Schalke), Eric Martel (1. FC Köln), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Jessic Ngankam (Hertha BSC), Patrick Osterhage (VfL Bochum), Kevin Schade (FC Brentford), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim), Jan Thielmann (1. FC Köln), Nelson Weiper (FSV Mainz 05), Noah Weißhaupt (SC Freiburg)

