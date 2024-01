Wie viele Tore hat Youssoufa Moukoko in seiner Karriere erzielt?

Trotz seines jungen Alters hat BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko schon einige Tore erzielt. Wie oft hat der Youngster bereits getroffen?

Youssoufa Moukoko steht schon länger im Fokus. Seit seinen überzeugenden Darbietungen in den Jugendmannschaften von Borussia Dortmund gehören dem deutschen Nationalspieler die Schlagzeilen, zudem brach er diverse Rekorde des Vereins und der gesamten Bundesliga.

Geboren wurde Moukoko in der kamerunischen Hauptstadt Yaoundé, wo er auch das Kicken lernte. Nach dem Umzug nach Deutschland heuerte er beim FC St. Pauli an, wo er aufgrund seines Talents bereits früh in die C-Jugend hochgezogen wurde. Im Juli 2016 folgte schließlich der Schritt in die Nachwuchsabteilung des BVB, wo er ebenfalls für Furore sorgte.

Aber wie viele Treffer hat Youssoufa Moukoko seit seinem Wechsel nach Dortmund eigentlich geschossen? GOAL klärt auf.