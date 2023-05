Youssoufa Moukoko gehört zu den aufstrebenden Nachwuchsspielern Deutschlands. Doch wie alt ist das Juwel des BVB eigentlich?

Youssoufa Moukoko ist Deutschlands nächste Stürmer-Hoffnung. Schon während seiner Zeit bei den Jugend-Mannschaften von Borussia Dortmund pulverisierte der Stürmer Torrekorde am Fließband.

In diesem Jahr könnte sich das Talent frühzeitig mit dem Titel der deutschen Meisterschaft mit Borussia Dortmund küren. Doch wie alt ist der Angreifer des BVB überhaupt?

Wie alt ist Youssoufa Moukoko?

In seinem offiziellen Spielerpass steht das Geburtsdatum: 20. November 2004. Damit wäre Moukoko 18 Jahre alt. Doch im November 2022 erschien ein Bericht des Spiegel, welcher das Alter des Stürmers anzweifelte. In dem Bericht veröffentlichte Papiere ließen darauf schließen, dass Moukoko bereits 22 Jahre alt sei. Der BVB ging gerichtlich gegen diesen Bericht vor, handelte sich jedoch eine Pleite ein. Wie alt Moukoko wirklich ist, darf also weiter spekuliert werden.

Moukoko kommt in dieser Spielzeit zumeist von der Bank und steht nach 34 Pflichtspielen bei sieben Toren und sechs Vorlagen.