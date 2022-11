Youssoufa Moukoko, Quote: Wie viele Tore hat er in der Jugend des BVB erzielt?

Youssoufa Moukoko zählt zu den größten Talenten Deutschlands und traf während seiner Jugendzeit wie am Fließband.

Youssoufa Moukoko ist seit mehreren Jahren in den Schlagzeilen und gilt als DAS große deutsche Stürmer-Talent. Dem 18-Jährigen soll die Zukunft im Sturm von Borussia Dortmund und im DFB-Team sein. Seine Fähigkeiten stellte Moukoko speziell in der Bundesliga der A- und B-Junioren unter Beweis und sorgte für unfassbare Torquoten. GOAL zeigt, wie viele Treffer der gebürtige Kameruner in seiner Jugend gemacht hat.

BVB: Wie viele Tore hat Moukoko in der Jugend erzielt?

Im Alter von 13 Jahren absolvierte Moukoko seine erste Saison in der U17-Bundesliga West für Borussia Dortmund und schlug richtig ein! 37 Tore und sechs Vorlagen lieferte der Stürmer in 25 Spielen und schoss den BVB zudem zur deutschen B-Junioren-Meisterschaft. Diese unfassbaren Quoten toppte Moukoko in seiner zweiten U17-Saison sogar noch: 46 Tore und acht Vorlagen, ein neuer Torrekord für die B-Junioren-Bundesliga.

Apropos Torrekord: Den stellte Moukoko auch in der U19-Bundesliga West auf. 34 Tore und zehn Vorlagen in 23 Spielen, irrwitzige Zahlen und ebenfalls ein neuer Tor-Rekord für den damals 15-Jährigen.

BVB: Wie viele Bundesligatore hat Moukoko erzielt?

Seit der Saison 2020/21 spielt Moukoko für die Profi-Mannschaft des BVB. In 44 Spielen erzielte Moukoko bisher elf Treffer und sorgte dazu noch für sechs Assists.