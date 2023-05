So wird der BVB / Borussia Dortmund Meister

Vor mehr als zehn Jahren feierte der BVB zuletzt eine Meisterschaft. Nun kann es wieder zum großen Wurf reichen, doch wie wird der BVB Meister?

Seit Jahren wünschen sich die Fans der Bundesliga einen spannenden Kampf um die deutsche Meisterschaft. Seit der Saison 2012/13 reckt nur ein Verein die Meisterschale in die Höhe: der FC Bayern München. Doch in dieser Saison könnte die zehnjährige Dominanz gebrochen werden. Ein Spieltag vor Schluss steht nicht der deutsche Rekordmeister an der Tabellenspitze, sondern der große Konkurrent Borussia Dortmund.

Zuletzt kürte sich Borussia Dortmund in der Saison 2011/12 zum deutschen Meister, nun könnte elf Jahre später die Schale erneut am Dortmunder Borsigplatz in den Himmel gereckt werden. Die Dortmunder treffen zuhause auf den 1. FSV Mainz, der FC Bayern gastiert beim 1.FC Köln. Doch was muss am letzten Spieltag passieren, damit der BVB deutscher Meister wird? GOAL hat die einzelnen Szenarien durchgespielt.

So wird der BVB / Borussia Dortmund heute Meister: Die Ausgangslage

Platz Verein Spiele Punkte Tore Differenz 1 BVB 33 70 81:42 39 2 Bayern 33 68 90:37 53

Ein Spieltag vor Schluss sieht die Ausgangssituation wie folgt aus: Nach dem Patzer der Bayern gegen RB Leipzig schob sich Borussia Dortmund mit einem 3:0-Sieg über den FC Augsburg an die Tabellenspitze der Bundesliga. Vor dem 34. Spieltag beträgt der Vorsprung des BVB auf den ärgsten Verfolger aus München zwei Zähler, die Dortmunder haben dementsprechend alles in der eigenen Hand.

Getty

So wird der BVB / Borussia Dortmund heute Meister: Die Szenarien

Für den BVB gibt es am letzten Spieltag die unterschiedlichsten Szenarien, um nach Abpfiff des Heimspiels gegen den FSV Mainz 05 deutscher Meister zu werden. GOAL hat sie unter die Lupe genommen.

Was passiert ...?

... wenn der BVB sein Spiel gegen Mainz gewinnt? Sollten die Dortmunder ihr Heimspiel gegen Mainz gewinnen, ist der BVB aufgrund seines Punktevorsprungs uneinholbar an der Tabellenspitze und somit deutscher Meister – unabhängig davon, wie der FCB in Köln spielt.

... wenn der BVB gegen Mainz unentschieden spielt? Wenn der BVB gegen die Mainzer nur remis spielt, sind die Schwarz-Gelben auf Schützenhilfe aus Köln angewiesen. Der BVB wird bei einem Unentschieden nur dann Meister, wenn der FC Bayern sein Auswärtsspiel bei den "Geißböcken" nicht gewinnt.