WWE SmackDown im LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung

Wöchentlich steht mit WWE SmackDown eine Show der Extraklasse auf dem Programm. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Event im LIVE-STREAM sehen könnt.

Wrestling-Fans aufgepasst! Es ist wieder Zeit für WWE SmackDown. Woche für Woche bietet der Wrestling-Verband Unterhaltung der allerfeinsten Art.

SmackDown ist neben WWE Raw das wöchentliche Highlight im Wrestling. Über den beiden Show-Serien thront lediglich noch die WrestleMania, die jährlich stattfindet.

SmackDown findet in jeder Woche am Freitagabend statt. In müssen alle Fans etwas länger wach bleiben, um das Läuten der Kriegsglocke zu hören. Hierzulande ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag immer ab 2 Uhr soweit. Ab dann könnt Ihr auch live dabei sein.

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zur Übertragung von WWE SmackDown im LIVE-STREAM und im TV.

WWE SmackDown im LIVE-STREAM sehen: DAZN macht's möglich

Seit Anfang April 2020 ist klar, wo Ihr wöchentlich Wrestling der Extraklasse sehen könnt. DAZN hat sich die Übertragungsrechte an SmackDown gesichert und überträgt das Event in Deutschland, Österreich und der exklusiv im LIVE-STREAM.

"Wir freuen uns sehr, ein neues Kapitel für WWE in Deutschland aufzuschlagen, indem wir unsere einzigartige Mischung aus actionreicher, familienfreundlicher Sportunterhaltung in das robuste Portfolio von Premium-Sportinhalten auf DAZN einbringen“, sagte Stefan Kastenmüller, WWE Senior Vice President & Group General Manager EMEA in einer Pressemitteilung.

Der Streaminganbieter bietet neben SmackDown auch noch wöchentlich das zweite große Format im LIVE-STREAM an: WWE Raw.

Als Kommentatoren stehen für Euch die US-amerikanischen Originale zur Verfügung. Bei SmackDown sind Michael Cole und Corey Graves im Einsatz.

Starten wird die Übertragung von WWE SmackDown im LIVE-STREAM auf DAZN immer in der Nacht von Freitag auf Samstag um 2 Uhr.

Um das Top-Event bei DAZN zu sehen, müsst Ihr allerdings Euch nicht die Nacht um die Ohren schlagen - DAZN zeigt die komplette SmackDown-Show natürlich auch im Re-Live auf Abruf an.

Um jede Woche WWE SmackDown im LIVE-STREAM zu sehen, benötigt Ihr nichts weiter als eine aktive Mitgliedschaft bei DAZN. Wer den Streamingdienst bislang noch nicht getestet hat, kann das einen Monat lang sogar komplett kostenlos tun – dank des Probemonats von DAZN. Dieser gewährt allen neuen Nutzern 30 Tage lang einen völlig kostenlosen Zugang zu allen Inhalten von DAZN.

Entscheidet man sich, nach Ablauf des Probemonats bei DAZN an Bord zu bleiben, kostet eine Mitgliedschaft, die monatlich kündbar ist, 11,99 Euro im Monat. Doch man kann noch günstiger Zugang zum Streamingdienst bekommen. Wer sich für direkt für eine Jahresmitgliedschaft entschiedet, bekommt alle LIVE-STREAMS von DAZN (also auch WWE SmackDown) für 119,99 Euro im Jahr. Das entspricht rund 10 Euro im Monat. In separaten Artikeln auf unserer Seite erfahrt Ihr alles zu den Kosten von DAZN und alles zu den Bezahlmöglichkeiten des Streamingdienstes.

Die Übertragung von WWE SmackDown im Überblick:

Termin: wöchentlich, immer in der Nacht von Freitag auf Samstag

wöchentlich, immer in der Nacht von Freitag auf Samstag Uhrzeit: 2 Uhr

2 Uhr LIVE-STREAM: DAZN

DAZN Kommentatoren: Michael Cole, Corey Graves

Michael Cole, Corey Graves Dauer: 120 Minuten

Noch mehr Informationen zu den Inhalten von WWE SmackDown bekommt Ihr auf der offiziellen Internetseite.

WWE SmackDown im LIVE-STREAM beim WWE Network

Eine weitere Möglichkeit, WWE SmackDown live im Stream zu sehen, ist das WWE Network. Der hauseigene Sender der WWE überträgt natürlich jede Wrestling-Show live - also auch SmackDown. Dort gibt es natürlich nicht nur alle WWE-Shows live zu sehen, sondern zusätzlich noch massig andere Inhalte wie Highlights, Rückblicke oder Interviews mit den Stars der Wrestling-Szene.

Der Zugang zum WWE Network ist im ersten Monat kostenlos. Danach müsst Ihr monatlich 9,99 Euro für die Wrestling-Übertragungen bezahlen.

WWE SmackDown im TV sehen - alle Informationen zur Übertragung

Neben dem LIVE-STREAM gibt es auch noch die Möglichkeit, WWE SmackDown Woche für Woche im TV zu sehen. Der große Haken daran ist allerdings, dass es keine LIVE-Übertragung im TV geben wird. Der Free-TV-Sender Pro Sieben Maxx zeigt die Show WWE SmackDown jeden Samstagabend ab 22 Uhr im TV.

Wer die Show in Deutschland, Österreich oder der Schweiz live sehen will, muss auf DAZN zurückgreifen.

WWE SmackDown: Alle Fakten zur Show im Überblick