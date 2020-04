WWE Raw im LIVE-STREAM und live im TV sehen: Alle Infos zur Übertragung

Einmal in der Woche veranstaltet die WWE Raw, eine Show der Extraklasse. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr im LIVE-STREAM mit dabei sein könnt.

Immer in der Nacht von Montag auf Dienstag kommen alle Wrestling-Fans Woche für Woche voll auf Ihre Kosten, denn WWE Raw steht an. Das wöchentliche Show-Format der WWE ist neben SmackDown die wichtigste und größte Veranstaltung im Wrestling. Darüber thront lediglich noch die jährliche stattfindende WrestleMania.

WWE Raw steigt in jeder Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2 Uhr.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zur Übertragung von WWE Raw im LIVE-STREAM und TV. Außerdem findet Ihr alle Fakten zum Event der WWE im Überblick. Dafür müsst Ihr bis ans Ende scrollen.

WWE Raw im LIVE-STREAM sehen: DAZN macht's möglich

Seit dem 3. April ist klar: Wer WWE Raw in , Österreich oder der live im Stream sehen will, schaltet DAZN ein. Der Streaminganbieter hat sich die Exklusivrechte an den LIVE-Übertragungen des WWE-Formates gesichert.

Im LIVE-STREAM bekommen alle Fans den US-amerikanischen Originalkommentar zu hören. Am Mikrofon im Einsatz sind bei WWE Raw Tom Philipps, Byron Saxton und Jerry Lawler.

Starten wird die Übertragung von WWE Raw im LIVE-STREAM auf DAZN in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2 Uhr.

Natürlich muss man als Wrestling-Fan sich nicht die Nacht um die Ohren schlagen, um WWE Raw zusehen. DAZN zeigt das komplette Event auf im Re-Live auf Abruf an.

"Wir erweitern unser Portfolio bei DAZN um ein absolutes Premium-Recht, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz viele Fans begeistert. Es freut uns sehr, die beiden wichtigsten und größten wöchentlichen WWE-Shows allen Fans live und auf Abruf zur Verfügung stellen zu dürfen", sagte Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN Dach, nach der Verkündung.

Alles, was Ihr also braucht, um Woche für Woche WWE Raw im LIVE-STREAM zu sehen, ist eine Mitgliedschaft bei DAZN. Wer DAZN noch nie getestet hat, kann das den ersten Monat lang sogar komplett kostenlos tun – der Probemonat von DAZN macht es möglich. Dieser gewährt allen Nutzern einen völlig kostenlosen Zugang zu allen Inhalten von DAZN.

Entscheidet man sich, nach Ablauf des Probemonats bei DAZN an Bord zu bleiben, kostet eine Mitgliedschaft, die monatlich kündbar ist, 11,99 Euro im Monat. Doch man kann noch günstiger Zugang zum Streamingdienst bekommen. Wer sich für direkt für eine Jahresmitgliedschaft entschiedet, bekommt alle LIVE-STREAMS von DAZN (also auch WWE Raw) für 119,99 Euro im Jahr. Das entspricht rund 10 Euro im Monat. In separaten Artikeln auf unserer Seite erfahrt Ihr alles zu den Kosten von DAZN und alles zu den Bezahlmöglichkeiten des Streamingdienstes.

Die Übertragung von WWE Raw im Überblick:

Termin: wöchentlich, immer in der Nacht von Montag auf Dienstag

wöchentlich, immer in der Nacht von Montag auf Dienstag Uhrzeit: 2 Uhr

2 Uhr LIVE-STREAM: DAZN

DAZN Kommentatoren: Tom Philipps, Byron Saxton, Jerry Lawler

Tom Philipps, Byron Saxton, Jerry Lawler Dauer: 180 Minuten

Mehr Informationen zu den Inhalten der jeweiligen Shows bekommt Ihr auf der offiziellen Seite von WWE Raw.

WWE Raw im LIVE-STREAM beim WWE Network

Eine weitere Möglichkeit, WWE Raw live im Stream zu sehen, ist das WWE Network. Der hauseigene Sender der WWE überträgt natürlich jede Wrestling-Show live. Außerdem bekommt Ihr dort sehr viel Content wie behind the scenes, Rückblicke, Vorschauen oder Interviews zu den jeweiligen Events.

Der Zugang zum WWE Network ist im ersten Monat kostenlos. Danach müsst Ihr monatlich 9,99 Euro für die Wrestling-Übertragungen bezahlen.

WWE Raw live im TV sehen: Es geht, aber mit Verspätung

Im deutschen TV ist WWE Raw auch wöchentlich zu sehen. Der Fernsehsender Pro Sieben Maxx zeigt die Veranstaltung jeweils mittwochs.

Also erst fast zwei Tage nachdem sie bei DAZN zu sehen war, ab 22.05 Uhr im Free-TV.

WWE Raw: Alle Fakten zur Show im Überblick