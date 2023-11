"Würde das nicht ausschließen": Ehemaliger Boss des FC Bayern kann sich Abgang von Joshua Kimmich vorstellen

Michael Reschke arbeitete von 2014 bis 2017 bei den Bayern und holte damals Joshua Kimmich. Die aktuelle Diskussion stört ihn.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens ehemaliger Technischer Direktor Michael Reschke (66) hat sich in die Debatte um Joshua Kimmichs Rolle beim deutschen Rekordmeister eingeschaltet. Er hält eine Diskussion um die Fähigkeiten des 28-Jährigen für "hirnrissig", kann sich unter Umständen einen Abgang Kimmichs aus München aber vorstellen.

WAS WURDE GESAGT? Bei Sport1 erklärte Reschke, der heute als Spielerberater arbeitet, über die aktuellen Diskussionen: "Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass einige Meinungsmacher immer bewusst nach etwas Negativem bei Jo suchen. Die Bayern spielen ein Spiel ohne ihn gut und schon wird die Frage aufgeworfen: Sind die Bayern besser ohne Kimmich? Muss er auf die Bank? Das ist doch ein Witz!"

Man müsse sich nur "mal vor Augen halten, wieviel ausländische Top-Trainer von Jo schwärmen und ihn hochschätzen. Und bei uns geht in Bezug auf Jo viel zu oft darum, negative Nachrichten zu konstruieren, bewusst Fehler zu suchen. Eins ist aber sicher: Jo wird sich da wieder rauskämpfen."

Es habe in den vergangenen 20 bis 30 Jahren wenige Spieler beim FC Bayern gegeben, die in puncto Konstanz mit dem vielseitigen Mittelfeldspieler mithalten könnten, so Reschke. Für ihn ist klar: "Keiner, der sich ernsthaft mit Profifußball auseinandersetzt, kann einem solchen Spieler die Qualität und die Konstanz absprechen."

WIE GEHT ES WEITER? Während es also in der Öffentlichkeit aktuell darum geht, auf welcher Position Kimmich am besten aufgehoben ist und wie man seine Leistungen bewerten sollte, steht auch die mittelfristige Zukunftsfrage im Raum. Kimmich ist noch bis 2025 an die Bayern gebunden.

Reschke hält einen Abgang des Nationalspielers, der im Sommer beim FC Barcelona im Gespräch war, für möglich: "Irgendwann ist vielleicht auch einfach mal der Punkt erreicht, an dem du für dich entscheidest, etwas anderes zu machen, an dem dir eine neue Kabine und ein neues Umfeld guttun und dich weiterbringen können. Vielleicht will ja auch der FC Bayern nach acht Jahren mit Jo Kimmich eine Veränderung. Ich würde das nicht komplett ausschließen. Am Ende muss der Jo das aber mit sich, seiner Familie und natürlich dem FCB ausmachen."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kimmich wechselte 2015 für 8,5 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Seitdem absolvierte er für die Roten 362 Spiele, in denen er 40 Tore erzielte und 99 Assists lieferte.

In der aktuellen Spielzeit bringt er es auf 15 Einsätze und 5 Vorlagen.