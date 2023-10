"Was ihm dazu fehlt, ist Disziplin": Didi Hamann äußert sich zu Rolle von Bayern-Star Joshua Kimmich

In der Positions-Debatte rund um Joshua Kimmich gibt es mal wieder eine neue Meinung.

WAS IST PASSIERT? Ist Joshua Kimmich vom FC Bayern ein klassischer Sechser oder nicht? Diese Diskussion flammt immer wieder auf. Nun hat Didi Hamann seine Meinung geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "Grundsätzlich kann Kimmich diese Rolle spielen. Auch in Weltklassemanier", sagte der frühere Nationalspieler dem kicker und ergänzte: "Das, was ihm dazu fehlt, ist Disziplin. Die wiederum ist Einstellungssache, die kann man ihm aber vermitteln. Seine Aufgabe ist es, zu organisieren und der am tiefsten stehende Mittelfeldspieler zu sein."

Hamann würde sich deshalb wünschen, "dass ihn mal einer an die Hand nimmt und ihm sagt, dass er bis zum Winter Zeit hat, diese Position so auszufüllen, dass er sich auf die Defensive konzentriert".

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 50-Jährige würde Kimmich keine Eckbälle mehr ausführen lassen und ihn stattdessen beauftragen, die Absicherung vor Kontern zu übernehmen. "Nicht, weil er schneller ist als Kingsley Coman oder Jamal Musiala, sondern weil die zu offensiv denken", erklärte Hamann.

Kimmich kam in der laufenden Saison beim deutschen Rekordmeister bislang in neun Pflichtspielen zum Einsatz. Ein Treffer gelang dem 28-Jährigen dabei noch nicht. Allerdings bereitete er bereits fünf Tore vor.