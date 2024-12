Bayern trifft am Dienstag in der Champions League auf Donezk. DAZN, Prime oder ZDF? Wo wird das Spiel live übertragen?

Am Dienstag, den 10. Dezember, gastiert der FC Bayern München bei Shakhtar Donezk. Der ukrainische Meister trägt seine Champions-League-Partien in der Gelsenkirchener Veltins-Arena aus, Anpfiff dort ist um 21 Uhr.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Shakhtar Donezk vs. FC Bayern München im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Shakhtar Donezk vs. FC Bayern München im LIVE STREAM und live im TV?

Spiel Shakhtar Donezk - FC Bayern München Wettbewerb Champions League, 6. Spieltag Datum Dienstag, 10. Dezember 2024 Spielort Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Übertragung Prime Video

Amazon Prime, DAZN oder ZDF? Wo wird FC Bayern München vs. Shakhtar Donezk live im Free TV und im LIVE STREAM gezeigt / übertragen?

Dienstags ist PrimeVideo für die Übertragung des Topspiels verantwortlich, die restlichen Rechte liegen bei DAZN. Eine Übertragung bei ZDF, im Free-TV, gibt es leider nicht.

Doch wer überträgt die Partie des FC Bayern?

Die Begegnung Shakhtar Donezk vs. FC Bayern München läuft live und exklusiv bei Prime Video.

Bereits eine Stunde vor Anpfiff beginnt Prime Video mit der Vorberichterstattung. Folgendes Quintett begleitet Euch hierbei:

Moderation: Alex Schlüter

Experten: Chris Kramer, Tabea Kemme und Benedikt Höwedes

Kommentator: Jonas Friedrich

Prime-Mitglieder können die Champions League im Rahmen ihrer Mitgliedschaft auf Prime Video sehen. Nicht-Prime-Mitglieder können eine 30-tägige kostenlose Testversion starten. Ansonsten kostet das Abonnement 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr.

Amazon Prime, DAZN oder ZDF? Wo wird FC Bayern München vs. Shakhtar Donezk live im Free TV und im LIVE STREAM gezeigt / übertragen? News und voraussichtliche Aufstellungen

Shakhtar-News

Im letzten Champions-League-Spiel verlor Donezk mit 2:3 bei der PSV Eindhoven. Zunächst brachten Danylo Sikan und Oleksandr Zubkov die Ukrainer in Führung, ehe Eindhoven die Partie in den Schlussminuten drehen konnte. Pedrinho Azevedo sah zudem in der 69. Spielminute die Rote Karte und wird daher im Spiel gegen den FC Bayern fehlen.

Bisherige Champions-League-Spiele Shakhtar Donezk:

1. Spieltag: FC Bologna vs. Shakhtar Donezk 0:0

2. Spieltag: Shakhtar Donezk vs. Atalanta 0:3

3. Spieltag: Arsenal vs. Shakhtar Donezk 1:0

4. Spieltag: Shakhtar Donezk vs. Young Boys Bern 2:1

5. Spieltag: PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donezk 3:2

Die Mannschaft von Marino Pusic steht mit nur vier Punkten auf Platz 26 der Tabelle und ist damit unter Zugzwang.

Die voraussichtliche Aufstellung von Shakhtar Donezk

Riznyk – Azarov, Matvienko, Bondar, Konoplya – Bondarenko, Kryskiv, Sudakov – Zubkov, Sikan, Kevin

FC Bayern München News

Min-Jae Kim erzielte das entscheidende Tor gegen Paris Saint-Germain. Am 5. Spieltag der Königsklasse köpfte der Südkoreaner zum wichtigen 1:0 ein und bescherte dem FC Bayern wichtige drei Punkte im Kampf um die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale.

Bisherige Champions-League-Spiele FC Bayern München:

1. Spieltag: FC Bayern vs. Dinamo Zagreb 9:2

2. Spieltag: Aston Villa vs. FC Bayern 1:0

3. Spieltag: FC Barcelona vs. FC Bayern 4:1

4. Spieltag: FC Bayern vs. Benfica Lissabon 1:0

5. Spieltag: FC Bayern vs. Paris Saint-Germain 1:0

Der deutsche Rekordmeister ist mit neun Punkten auf Platz 13 der Tabelle und möchte mit einem Sieg in die Top acht eindringen. Die ersten Acht der Tabelle qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München

Neuer – Davies, Kim, Upamecano, Boey – Kimmich, Pavlovic – Olise, Müller, Sané - Musiala

Amazon Prime, DAZN oder ZDF? Wo wird FC Bayern München vs. Shakhtar Donezk live im Free TV und im LIVE STREAM gezeigt / übertragen? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt: 2 Siege Donezk: 0 Siege Bayern: 1 Unentschieden: 1 Bisher letztes Duell: FC Bayern vs. Shakhtar Donezk 7:0 (Champions-League-Achtelfinale, 11. März 2015)

FC Bayern vs. Donezk im LIVE STREAM und live im TV sehen: Nützliche Links zum Spiel