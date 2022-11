WM: Warum ist Timo Werner nicht dabei?

Die Position des Stürmers gehört bei der DFB-Elf zu den Problemzonen, ein Kandidat war Timo Werner. Nun fehlt er bei der WM, GOAL erklärt, warum.

Seit Jahren befindet sich die Fußballnation Deutschland in einer großen Stürmer-Diskussion. So auch vor der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Einer der Kandidaten für die Position ganz vorne war Timo Werner, der im Sommer vom FC Chelsea zurück zu RB Leipzig wechselte. Doch der 26-Jährige fehlt im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft in Katar, GOAL erklärt das Fehlen des 55-fachen Nationalspielers.

WM 2022: Warum ist Timo Werner nicht dabei?

Bundestrainer Hansi Flick entschied sich, für die Stürmer-Position Niclas Füllkrug (Werder Bremen) und Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) mitzunehmen, auch Thomas Müller (FC Bayern München), Serge Gnabry (FC Bayern München) oder Kai Havertz (FC Chelsea) könnten ganz vorne für die DFB-Elf auflaufen. Flick entschied sich aber nicht freiwillig gegen eine Nominierung von Timo Werner, der Angreifer fällt verletzungsbedingt für die WM aus.

Im Champions-League-Duell von RB Leipzig gegen Schachtjor Donezk musste Werner nach einer Grätsche verletzt ausgewechselt werden, die Diagnose: Syndesmosebandriss. Der Stürmer fällt mehrere Wochen aus und musste Flick verletzungsbedingt für die WM absagen.

WM 2022: Wie sagt Bundestrainer Hansi Flick zum Fehlen von Werner?

"Diese Nachricht ist ganz bitter. Für Timo persönlich tut es mir sehr leid, weil er die WM verpasst, die er unbedingt spielen wollte", sagte Flick. "Vor allem für das Team ist Timos Ausfall ein herber Verlust", betonte der Bundestrainer: "Wir müssen auf einen ausgezeichneten Stürmer mit einer starken Torquote auch im Nationaltrikot verzichten."

WM 2022: Wie reagierte Timo Werner?

Timo Werner meldete sich nach der Diagnose niedergeschlagen auf Twitter zu Wort: "Das ist für mich sehr schwer zu verkraften! Ich werde die nächsten Wochen ausfallen, werde die WM verpassen und kann RB Leipzig und das DFB-Team leider nur von der Couch unterstützen. Danke für all eure Nachrichten!“ Vor wenigen Wochen veröffentlichte Werner ein Foto nach der Operation und erklärte, dass nun die Arbeit für das Comeback starten würde.

WM 2022: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft

