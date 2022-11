DFB-Team: Timo Werner von RB Leipzig verpasst die WM in Katar

Schlechte Nachrichten für das DFB-Team: Timo Werner wird die WM in Katar verletzungsbedingt verpassen.

WAS IST PASSIERT? Angreifer Timo Werner von RB Leipzig hat sich beim Champions-League-Spiel gegen Shakhtar Donezk schwer verletzt und wird die Weltmeisterschaft in Katar mit der deutschen Auswahl verpassen. Untersuchungen ergaben laut dem Bundesligisten einen Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk, der 26-Jährige werde "für den Rest des Jahres ausfallen".

WIE GEHT ES WEITER? Für Bundestrainer Hansi Flick sind das keine guten Nachrichten, denn Werner dürfte seinen Platz im finalen Kader für die WM sicher gehabt haben. Der schnelle Offensivspieler war sowohl für die Sturmzentrale als auch den Flügel eine Option. Vor allem in der zentralen Spitze schwinden damit die Optionen neben Kai Havertz (FC Chelsea), was die Chancen für Niclas Füllkrug (Werder Bremen) und Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg) steigern könnte.

WAS WURDE GESAGT? "Diese Nachricht ist ganz bitter. Für Timo persönlich tut es mir sehr leid, weil er die WM verpasst, die er unbedingt spielen wollte", sagte Flick am Donnerstag - da war der wenige Zeilen lange RB-Post bei Twitter erst ein paar Minuten alt. "Vor allem für das Team ist Timos Ausfall ein herber Verlust", betonte der Bundestrainer: "Wir müssen auf einen ausgezeichneten Stürmer mit einer starken Torquote auch im Nationaltrikot verzichten."

Nach dem Spiel am Mittwochabend zeigte sich RB-Trainer Marco Rose noch zuversichtlich, dass die Verletzung von Werner nicht allzu gravierend sei. "Timo ist hoffentlich nicht so schlimm verletzt. Aber es ging einfach nicht mehr. Er hat beim Auftreten Schmerzen gehabt. Wir müssen es noch genauer untersuchen. Der Doc hat jetzt aber erstmal gesagt, dass es nichts Wildes zu sein scheint", so Rose auf der Pressekonferenz nach Abpfiff.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Imago Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Werners Formkurve zeigte nach seiner Rückkehr vom FC Chelsea zu RB Leipzig im vergangenen Sommer nach oben. In 16 Pflichtspielen gelangen ihm bislang neun Treffer, vier weitere Tore bereitete er vor. Für die Nationalmannschaft hat der gebürtige Stuttgarter bislang 55 Länderspiele (24 Treffer) absolviert.