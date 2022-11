WM, England: Warum ist Jadon Sancho nicht dabei?

"It's coming home!" Die England-Anhänger hoffen auf den WM-Titel, doch ein prominenter Name fehlt im Aufgebot: Jadon Sancho. GOAL erklärt, warum.

Da England bei der vergangenen Europameisterschaft erst im Finale scheiterte, gehören die Three Lions zu den Mitfavoriten bei der Weltmeisterschaft in Katar. Nachdem Gareth Southgate, Nationaltrainer von England, sein Aufgebot für die WM bekannt gab, brannten speziell Diskussionen um die offensiven Plätze auf. Tammy Abraham von der AS Rom und Ivan Toney vom FC Brentford ließ Southgate zu Hause, ebenso wie Manchester-United-Star Jadon Sancho. GOAL erklärt, warum der ehemalige BVB-Spieler nicht mit dabei ist.

Die Nicht-Nominierung von Sancho hat rein sportliche Gründe. Der 22-Jährige wurde von Southgate für andere Spieler nicht nominiert. Für die Positionen im Sturm setzt Southgate dafür auf Harry Kane (Tottenham Hotspur), Callum Wilson (Newcastle United), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (FC Arsenal) und Raheem Sterling (FC Chelsea).

WM: Wie hat Sancho auf das WM-Aus reagiert?

Öffentlich äußerte sich der offensive Mittelfeldspieler noch nicht zu seinem WM-Aus, dafür sorgte er mit einer Aktion auf Instagram für Aufsehen. Vor mehreren Tagen hat Sancho alle Beiträge von der Plattform runtergenommen und schwärzte sein Profilbild. Eine Reaktion auf sein WM-Aus? Angeblich handelt es sich jedoch nur um eine Social-Media-Pause. Wie die Manchester Evening News berichten, gehe es nicht um einen möglichen Transfer oder eine Protestaktion.

WM: Der Kader von England

Diese Spieler nahm Englands Nationaltrainer Gareth Southgate mit zur WM nach Katar. In diesem Jahr durften die WM-Teilnehmer erstmals 26 Spieler für das Turnier nominieren.