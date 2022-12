Im Viertelfinale treffen mit England und Frankreich zwei Schwergewichte aufeinander. Die Infos dazu, welcher Sender das Spiel überträgt gibt´s hier.

Am 10. Dezember 2022 kommt es im Viertelfinale der WM 2022 zu einem Duell zwischen zwei absoluten Favoriten: England und Frankreich treffen um 20 Uhr (deutsche Zeit) im Al-Bayt-Stadion in Al-Khor aufeinander.

Frankreich konnte die letzte WM gewinnen und hat über weite Strecken auch bei dieser Weltmeisterschaft gezeigt, warum das Team zu den absoluten Top-Favoriten gehört. Im Achtelfinale besiegten 'Les Bleus' Polen mit 3:1. Die Engländer mussten sich bei der letzten Europameisterschaft erst im Finale Italien geschlagen geben. Jetzt soll es endlich mit dem ersten WM-Titel seit 1966 klappen. Den Senegal besiegte man im Achtelfinale klar mit 3:0. Egal also, wer als Sieger aus dem Duell hervorgeht, ein Favorit auf den WM-Sieg muss sich bereits verabschieden. Wir können uns auf ein wirklich spannendes Spiel zwischen zwei Top-Teams freuen.

Alle wichtigen Infos dazu, wo die Partie übertragen wird, findet Ihr hier bei GOAL.

Wer zeigt / überträgt England vs. Frankreich? Die Daten zum Spiel auf einen Blick

Begegnung England vs. Frankreich Wettbewerb WM-Viertelfinale Anpfiff 10. Dezember - 20 Uhr Spielort Al-Bayt-Stadion (Al-Khor)

Wer zeigt / überträgt England vs. Frankreich? ARD, ZDF oder MagentaTV?

Ihr wollt wissen, wo England vs. Frankreich übertragen wird und warum bei dieser WM nicht mehr alle Spiele im Free-TV zu sehen sind? Kein Problem, wir klären Euch auf.

Viele von Euch werden schon gemerkt haben, dass bei dieser Weltmeisterschaft das erste Mal nicht mehr alle Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen waren. Das liegt daran, dass sich das ZDF und die ARD nicht die Übertragungsrechte an allen WM-Spielen gesichert haben.

Die beiden Free-TV-Sender zeigen 48 von insgesamt 64 Partien bei der WM in Katar live. Dementsprechend bleiben also 16 Spiele übrig, die nicht im Free-TV laufen. Um diese jetzt trotzdem live sehen zu können, müsst Ihr auf den Pay-TV-Sender MagentaTV zurückgreifen.

Dieser hat bereits bei der letzten EM einige Spiel exklusiv übertragen. Die 16 Partien, die nur bei MagentaTV laufen, bestanden bzw. bestehen übrigens aus Gruppenspielen, zwei Achtelfinals, einem Viertelfinale und dem Spiel um Platz 3.

Wer jetzt allerdings befürchtet, dass er England vs. Frankreich nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen kann, den können wir beruhigen. Dieses Viertelfinale wird auch im Free-TV im ZDF übertragen.

Die Vorberichterstattung im ZDF mit Moderator Jochen Breyer beginnt um 19.25 Uhr. Ab 20 Uhr übernimmt dann Kommentator Oliver Schmidt gemeinsam mit Co-Kommentator Sandro Wagner.

Da MagentaTV alle Spiele der WM zeigt, könnt Ihr dort natürlich auch England vs. Frankreich live sehen. Allerdings ist das dann auch mit Kosten verbunden. Einfach so könnt Ihr das Viertelfinale beim Bezahlsender nicht verfolgen.

Wenn Ihr mehr darüber wissen wollt, was genau ein Abo bei MagentaTV kostet und was es außer der WM-Übertragung noch beinhaltet, dann könnt Ihr das hier nachlesen.

Getty

Wer zeigt / überträgt England vs. Frankreich? Der LIVE-STREAM zum Spiel

Einen LIVE-STREAM zum Spiel könnt Ihr beim ZDF sehen, genauso aber auch bei MagentaTV.

Den Link zum LIVE-STREAM des ZDF haben wir hier für Euch. Um dort zusehen zu können, benötigt Ihr nichts außer einem Gerät mit Internetanschluss.

Bei MagentaTV braucht Ihr wieder ein gültiges Abo, ansonsten bekommt Ihr keinen Zugriff auf den STREAM zum Spiel. Wenn Ihr bereits ein Abonnement habt, dann könnt Ihr Euch ganz bequem auf der MagentaTV-Website anmelden und dort findet Ihr dann auch direkt den LIVE-STREAM für das Viertelfinale zwischen England und Frankreich.

Getty

Wer zeigt / überträgt England vs. Frankreich? Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Falls Ihr weder vor dem TV noch per LIVE-STREAM live mitfiebern könnt, dann schaut Euch mal den LIVE-TICKER von GOAL an. Dieser informiert Euch fast in Echtzeit, wenn ein Tor fällt oder irgendetwas anderes Relevantes im Spiel passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel England vs. Frankreich.

Wer zeigt / überträgt England vs. Frankreich? Die Startformationen

Die Aufstellungen des Viertelfinales geben wir hier eine Stunde vor Anstoß bekannt.